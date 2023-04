Soldano, donna di 53 anni morta sbranata dal cane del fratello

Sono state le urla strazianti della vittima ad attirare l’attenzione dei vicini, proprio mentre Patrizia La Marca, 53 anni, stava morendo dopo essere stata aggredita del cane del fratello. Giunti sul posto, i soccorritori l’hanno rinvenuta in una pozza di sangue e hanno impiegato due ore per prestarle soccorso perché il Rottweiler impediva a chiunque di avvicinarsi. Alla fine, i Carabinieri sono stati costretti a sparargli con la pistola Beretta 92 di ordinanza, ferendolo. La donna è stata trasportata in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove è deceduta poco dopo. Prima di perdere conoscenza, avrebbe detto al personale sanitario: «Aiutatemi, ho paura di morire».

Donna morta sbranata dal cane del fratello a Soldano

Il dramma è avvenuto nell’entroterra di Vallecrosia (Imperia). Secondo una prima ricostruzione la vittima, da qualche giorno, stava accudendo l’animale mentre il fratello era in ferie. Cosa abbia fatto scattare l’attacco da parte del cane non è dato saperlo. «Il corpo è stato dilaniato in più parti, una situazione clinica gravissima, mai visto nulla da genere», ha spiegato il personale dell’Asl come riporta Il Secolo XIX. Spetterà ora alle autorità capire cosa sia successo esattamente. Intanto il cane è stato sedato e preso in carico dai veterinari dell’Asl1 Imperiese che dovrebbero avviarlo ad un percorso di recupero per evitare la soppressione.