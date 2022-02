Soldado, stasera in onda su Rai 4: trama, cast, location, curiosità del film di Stefano Sollima

Benicio Del Toro è il protagonista di Soldado in onda stasera, giovedì 3 febbraio 2022, alle 21.20 su Rai 4. Diretto da Stefano Sollima e uscito nelle sale nel 2018, il film non è altro che il sequel di Sicario, prodotto nel 2015, e racconta la storia di un misterioso uomo che, assoldato dall’FBI, viene coinvolto nella guerra al narcotraffico tra Messico e Stati Uniti.

Soldado: le cose da sapere sul film in onda stasera su Rai 4 alle 21.20

Soldado: la trama

Nelle guerre che vedono la droga come protagonista non esistono regole e la lotta della CIA al narcotraffico al confine tra Messico e Stati Uniti inizia a intensificasi quando i cartelli decidono di far infiltrare un gruppo di terroristi oltre la frontiera. Così, per disarcionare i narcos, l’agente federale Matt Graver decide di ingaggiare l’impenetrabile Alejandro, la cui famiglia è stata uccisa da un boss, con l’obiettivo di rendere il conflitto più spietato e riportare la vittoria. Animato da un forte spirito di vendetta, l’uomo inizierà una vera e propria battaglia tra bande e prenderà parte a una missione che toccherà corde delicate, riportando alla memoria traumi e ricordi dolorosi.

Soldado: il cast

Accanto a Benicio Del Toro nei panni di Alejandro Gillick, nel cast del film troviamo anche Josh Brolin (Matt Graver), Isabela Moner (Isabela Reyes), Jeffrey Donovan (Steve Forsing), Manuel Garcia Rulfo (Gallo), Elijah Rodriguez (Miguel Hernandez), David Castañeda (Hector), Catherine Keener (Cynthia Foards), Matthew Modine (James Ridley), Shea Whigham (Andy Wheeldon), Bruno Bichir (Angel), Jake Picking (Shawn) e Ian Bohen (Carson Wills).

Soldado: 5 curiosità sulla pellicola

1) Soldado: un valzer di registi

Inizialmente, la regia del film sarebbe dovuta toccare a Denis Villeneuve. Tuttavia, il cineasta fu costretto a rifiutare l’ingaggio perché già a lavoro su due produzioni, Arrival e Blade Runner 2049. Venne contattato, dunque, Jeremy Saulnier, ma anche lui dovette rinunciare per una sovrapposizione di impegni. Dopo una serie di rifiuti, finalmente la svolta: la scelta finale, come è noto, cadde sull’italiano Stefano Sollima.

2) Soldado: il sacrificio di Isabela Moner

L’attrice Isabela Moner, che veste i panni di Isabel Reyes, per ragioni di copione è stata costretta a tagliare la lunga chioma in una cortissima acconciatura da folletto. Ma non è tutto. Ha deciso di rendere utile il sacrificio, donando i capelli in beneficenza.

3) Soldado: in memoria di Jóhann Jóhannsson

La pellicola è stata dedicata a Jóhann Jóhannsson, il compositore che si è occupato delle musiche del primo film, Sicario, e che scomparve nel 2018.

4) Soldado: tutte le location delle riprese

Il film è ambientato in New Mexico e diverse sono state le location prese in considerazione per girare le scene: da Albuquerque a Laguna Pueblo, passando per Belen, Algodones e Bernaillo.

3) Soldado: debutto americano per Sollima

Per Stefano Sollima, regista di serie cult come Gomorra e del noto film Suburra, Soldado ha un valore particolare. Si tratta, infatti, del suo esordio americano.