Sogno Azzurro: di cosa parla stasera la docuserie in onda su Rai Uno

Dopo il debutto di ieri, ritorna su Rai Uno (e in streaming su Rai Play) fino al 10 giugno, alle 20.30, Sogno Azzurro, una serie di mini documentari che si propongono di raccontare gli allenamenti della Nazionale italiana e il percorso della squadra verso gli Europei 2020 che inizieranno l’11 giugno. Dalle storie personali alle giornate trascorse in ritiro a Coverciano, grazie alla docuserie il pubblico avrà la possibilità di conoscere i calciatori a 360 gradi, scoprendone i lati meno noti. Ma non è tutto: oltre alla squadra, largo spazio anche al commissario tecnico Roberto Mancini e al team di figure professionali che lavorano al suo fianco, impegnati per oltre dieci mesi a preparare gli Azzurri a quella che potrebbe essere la perfetta occasione di riscatto dopo la mancata qualificazione ai Mondiali del 2018.

Sogno Azzurro: le anticipazioni delle puntate in onda su Rai Uno

Il viaggio della Nazionale verso Euro 2020 si spalma su quattro puntate, narrate dalla voce fuori campo dell’attore Stefano Accorsi e arricchite dal commento di giornalisti, calciatori e allenatori celebri come Gigi Buffon, Marcello Lippi e Arrigo Sacchi. Il primo episodio si è concentrato sul gruppo dei giocatori, focalizzandosi sul lavoro richiesto da Mancini, e sulla composizione dello staff scelto dall’allenatore (prevalentemente formato da ex calciatori della Sampdoria). Il secondo, invece, in onda stasera, martedì 8 giugno, vuole esplorare la dimensione più emotiva, provando ad analizzare alcuni dei problemi e delle difficoltà affrontate dal gruppo: dagli infortuni alle complicazioni legate alla pandemia. Nel terzo, invece, occhi puntati sul rapporto con stampa e tifosi. A chiudere il cerchio, la quarta puntata che raccoglierà emozioni, paure e aspettative della squadra alla vigilia del grande evento.