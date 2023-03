Sofian Kiyine, incidente per l’ex Salernitana: vola con l’auto e sfonda la parete di una palestra

Tragedia sfiorata per il calciatore Sofian Kiyine. Il centrocampista, con un passato anche in Italia, nei club Chievo, Salernitana, Lazio e Venezia si è schiantato contro il muro di una palestra in Belgio. L’impatto è avvenuto in serata nei pressi di Liegi, al termine dell’allenamento dell’Oud-Heverlee Leuven, sua squadra attuale. Nella palestra adiacente si era conclusa da poco una partita tra ragazzini ma per fortuna non ci sono feriti.

The incredible moment Belgian footballer Sofian Kiyine's car flies through the air, crashing through a gymnasium wall. Luckily, he's still alive. 😯 pic.twitter.com/DfjGHTjfvY — The Sportsman (@TheSportsman) March 31, 2023

La dinamica dell’incidente di Sofian Kiyine

Il 25enne ex centrocampista marocchino di Chievo, Lazio, Salernitana e Venezia, ora trasferito in Belgio al club Oud-Heverlee Leuven, è rimasto vittima di uno schianto in auto nei pressi di Liegi. Il classe 1997 non ha riportato ferite gravi e comunque non è in pericolo di vita. La dinamica dell’incidente sembra essere molto chiara grazie a delle immagini riprese da alcune telecamere: dopo aver terminato l’allenamento Kiyine, che viaggiava a 200 km/h, non ha visto una rotonda ed è stato sbalzato verso una palestra. L’auto del calciatore ha sfondato i vetri del palazzetto dello sport, che per fortuna era vuoto al momento dello scontro. Invece nella palestra adiacente si era da poco conclusa una partita di ragazzini di dodici anni. Il calciatore è stato trasportato in codice rosso all’ospedale più vicino, ma non ha mai perso i sensi e ricorda per bene l’incidente e il balzo effettuato per lo schianto. Dai primi esami risulterebbe solamente qualche vertebra incrinata, uno zigomo nero e il colpo di frusta.

Il comunicato della società

Il club di Sofian Kiyine ha diramato un comunicato ufficiale sulle sue condizioni: «Sofian Kiyine è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale più vicino dove sono in corso ulteriori accertamenti: non è in pericolo di vita. Fortunatamente nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli o persone. Il club attende maggiore chiarezza sulle circostanze esatte di come è avvenuto l’incidente prima Cdi rispondere ulteriormente. Auguriamo a Sofian una pronta guarigione».