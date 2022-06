Sofia Raffaeli, chi è la 18enne che ha scritto la storia della ginnastica italiana

Per la prima volta in 38 edizioni dei Campionati Europei una ginnasta italiana è riuscita a conquistare il podio a livello individuale nella ritmica. Il suo nome è Sofia Raffaeli ed ha appena 18 anni: in poche ore, a Tel Aviv, ha vinto due medaglie d’oro (cerchio e clavette) e una d’argento (palla). Nata il 19 gennaio 2004 a Chiaravalle, Sofia Raffaeli gareggia dal 2021 per la Fiamme Oro della Polizia di Stato.

Sofia Raffaeli, i punteggi delle tre prove

Nel cerchio Raffaeli ha vinto la medaglia d’oro con 36 punti netti, davanti all’israeliana Daria Atamano e alla bulgara Boryana Kaleyn, bronzo con 33.900. Nella palla è arrivato l’argento, con un personale di 34.250 punti: davanti a la bulgara Boryana Kaleyn con 35.350 punti, mentre dietro è arrivata la tedesca Darja Varfolomeev con 33.750 punti. Alle clavette niente da fare per le rivali: la ginnasta di Chiaravalle ha totalizzato 34.550 punti piazzandosi davanti alla padrona di casa, Daria Atamanov, argento con 34.250 punti e alla slovena Ekaterina Vedeneeva, bronzo con 32.550.

Sofia Raffaeli, i Mondiali nel mirino

«Dedico queste medaglie a tutta l’Italia, sono molto soddisfatta anche se c’è ancora molto lavoro da fare. Queste medaglie sono per l’Italia ma anche per la mia famiglia, le mie allenatrici, la federazione e le Fiamme Oro», ha detto all’Agi Sofia Raffaeli, allenata alla Ginnastica Fabriano da Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiurova, rispettivamente mamma e figlia di origini bulgare. A settembre, a Sofia, sono in programma i Campionati Mondiali, dove oltre alle avversarie europee saranno presenti anche le avversarie giapponesi e americane. In palio in Bulgaria, oltre alle medaglie, i primi pass per le Olimpiadi di Parigi: le prime tre si qualificano infatti per la rassegna a cinque cerchi. Ma prima, a luglio, Raffaeli gareggerà ai World Games di Birmingham. Nel frattempo, come ha dichiarato, tornerà in Italia per sostenere gli esami di maturità in scienze umane.