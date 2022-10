Sofia Mancini scomparsa da Costermano dopo la discoteca: ricerche in corso

«Sofia Mancini è una nostra concittadina di cui non si hanno più notizie da due giorni. Nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 si è allontanata con un ragazzo di nome Francesco a bordo di una Fiat 500 color bianco perla targata 1AY4101 (Repubblica Ceca) dopo essere stati alla discoteca Amen delle Torricelle. A seguire una sosta a Desenzano del Garda la loro cella telefonica è stata agganciata tra Calmasino e Lazise. Da quel momento non è più stato possibile rintracciare nessuno dei due numeri». Così si legge sulla pagina ufficiale su Facebook del comune di Costermano sul Garda, che lancia un appello per trovare la 20enne Sofia Mancini, scomparsa proprio da Costermano tra il 17 e il 18 ottobre 2022.

L’identikit della ragazza

Il comune pubblica anche una descrizione della ragazza. «Sofia è alta 1.75, ha i capelli lunghissimi color castano chiaro. Indossava una maglietta bianca, un paio di jeans e un lungo cappotto molto colorato. portava una borsetta nera. Si cerca in particolar modo nelle zone lago tra Bardolino, Calmasino, Lazise, Peschiera, Pastrengo o zone limitrofe, ma possono essere ovunque, chiunque li avesse visti, o se fossero stati in qualche negozio, bar, albergo, se avessero pagato con carta, è invitato ad avvisare immediatamente le forze dell’ordine. Vi prego di condividere tutti il post e di segnalare qualunque avvistamento!» si legge ancora nella nota.

Il sindaco di Costermano, Stefano Passarini, ha pubblicato anche le foto del ragazzo che sarebbe stato con Sofia al momento della sua scomparsa, rilanciando ancora l’appello.

Sofia Mancini scomparsa da Costermano: chi è

La ragazza, 20enne, era andata in un locale con un amico conosciuto qualche giorno fa, un certo Francesco. I due viaggiavano su una Fiat 500 bianca. Dopo essere stati nel locale, i due si sarebbero diretti nel Bresciano, ma non si sa più nulla di loro.

La cella telefonica di Desenzano del Garda ha agganciato lo smartphone della ragazza. Si ipotizza che i due si sarebbero fermati lì per una sosta.