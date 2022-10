Sofia Mancini e Francesco D’Aversa trovati morti: erano scomparsi lunedì

Sofia Mancini e Francesco D’Aversa, scomparsi entrambi da tre giorni, sono stati trovati morti all’interno dell’auto su cui viaggiavano poco prima che si perdessero le loro tracce. L’ipotesi è che siano deceduti in un fatale incidente stradale.

Sofia Mancini e Francesco D’Aversa trovati morti

Dopo che i genitori avevano lanciato l’allarme sulla loro scomparsa, nel parcheggio della zona industriale di Calmasino era stato costituito il campo base di Vigili del fuoco e Carabinieri per coordinare le ricerche. Diversi i mezzi mobilitati, da droni a elicotteri fino a camionette e ambulanze. Fino alla tragica scoperta tra la vegetazione a lato della carreggiata della superstrada che va da Affi a Castelnuovo, dove sono stati trovati i resti della loro auto, completamente distrutta, con all’interno i loro corpi senza vita.

La macchina, una Fiat 500 color bianco perla targata Repubblica Ceca 1AY 4101, risultava presa a noleggio. I due vi erano saliti lunedì sera dopo aver trascorso una serata alla discoteca «Amen», sulle Torricelle (sopra Verona). Si erano spostati a Desenzano, sulla sponda bresciana del lago di Garda, per ritornare nel Veronese, dove i loro cellulari sono stati agganciati per l’ultima volta nel territorio di Calmasino. Poi il buio fino alla terribile scoperta.

Chi erano

Sul posto anche i genitori della giovane, che neanche per un attimo avevano pensato ad un allontanamento volontario della figlia: «Sofia non l’avrebbe mai fatto, lei mi raccontava tutto e poi non aveva nessun motivo per sparire senza essere contattabile. Se voleva andarsene qualche giorno con questo ragazzo era liberissima di farlo». Sofia, residente a Costermano, si era diplomata ed era andata a lavorare tre mesi in un resort in Sicilia. Francesco, originario di Taranto ma residente a Verona, lavorava come pizzaiolo e aveva iniziato a frequentare la giovane pochi giorni prima.