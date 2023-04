Sofia Goggia a Viva Rai2, Fiorello ad Amadeus: «Scegli lei per Sanremo 2024»

Sofia Goggia è stata la protagonista questa mattina a Viva Rai2 di Fiorello, con il quale ha dato vita ad un siparietto divertente. Il conduttore l’ha coinvolta in una simpaticissima parodia di Mare Fuori, la serie tv che sta impazzando sulla Rai arrivata alla sua terza stagione, e non ha mancato di farle un endorsement per la prossima stagione di Sanremo.

Sofia Goggia a Viva Rai2

Come in ogni puntata, anche stamattina il conduttore ha coinvolto la sua ospite in un’esilarante parodia della serie ambientata nel carcere minorile di Napoli. Lo showman le ha affidato il ruolo di Naditza, la zingara interpretata dall’attrice Valentina Romani che preferisce il carcere alla famiglia che la vorrebbe costringere ad un matrimonio combinato. La campionessa non ha deluso le aspettative in fatto di recitazione e simpatia ed è riuscita anche a trattenersi dal ridere.

Non solo come attrice. La sciatrice si è mostrata al pubblico in un’altra veste insolita, quella di musicista. La Goggia si è esibita al pianoforte in una performance che lo showman ha apprezzato moltissimo, tanto da suggerire all’amico Amadeus di prenderla in considerazione per il prossimo festival di Sanremo. «Bella mano sul pianoforte», ha detto Fiorello che poi ha continuato: «Io faccio veramente un appello ad Amadeus. Lei è la tua donna del quinto festival perché non ce n’è, veramente… fa di tutto, suona il piano, presenta, però non ci devono essere cantanti con la ‘R’ in mezzo», ha ironizzato il conduttore con riferimento alla erre moscia della sciatrice.

Battuta o progetto concreto?

Una battuta che potrebbe nascondere un progetto concreto del Direttore artistico di Sanremo che è spesso stato affiancato da personalità sportive, come è successo per l’ultimo Festival quando sul palco è salita la pallavolista Paola Egonu. Inoltre, la Goggia è un personaggio molto amato dagli italiani che sicuramente apprezzerebbero la sua presenza all’Ariston.