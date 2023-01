Sofia Goggia co-conduttrice a Sanremo 2023: l’indiscrezione

Secondo indiscrezioni, Sofia Goggia potrebbe essere la co-conduttrice di una serata del Festival di Sanremo 2023. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare il 6 gennaio nel corso dello Speciale dei Soliti Ignoti – Il ritorno per la Lotteria Italia o nello studio del TG1.

Sofia Goggia a Sanremo 2023?

Stando alla voce riportata da Il Messaggero, dietro alla «ragazza che non sta mai ferma» che Amadeus ha indicato come una delle personalità che lo affiancheranno nella conduzione ci sarebbe proprio la campionessa dello sci. Il direttore artistico aveva dichiarato che un nuovo annuncio sul parterre di co-conduttrici sarebbe arrivato entro la fine del 2022, ma finora nulla è stato ufficialmente annunciato.

Secondo le indiscrezioni citate, ci sarebbero però buoni elementi per ipotizzare la presenza della sciatrice, campionessa olimpica nel 2018 e vincitrice di tre coppe del mondo nella discesa libera, sul palco dell’Ariston. Tra questi il fatto che la stessa Goggia abbia raccontato qualche giorno fa di essere entrata sanguinante e in tuta da sci a casa di Giorgio Armani. L’indizio di un lavoro sugli outfit, secondo alcuni, anche se un primo risultato della collaborazione con lo stilista sembra destinato a Sportweek. Non resta dunque che attendere l’annuncio ufficiale, che potrebbe arrivare durante lo speciale de I Soliti Ignoti in programma il giorno dell’Epifania o durante il telegiornale in onda sul primo canale.

Le altre co-conduttrici

Per il momento, le uniche due co-conduttrici ufficializzate sono Chiara Ferragni e Francesca Fagnani. L’imprenditrice digitale sarà presente durante la prima e l’ultima serata del Festival (martedì 7 e sabato 11 febbraio), mentre la presentatrice di Belve in una serata ancora da definire. Stando sempre a Il Messaggero, Amadeus sarebbe intenzionato ad avere nella sua squadra anche la giornalista del TG1 Giorgia Cardinaletti, che seguirebbe le orme delle colleghe Laura Chimenti, Emma D’Aquino e Giovanna Botteri presenti nelle due edizioni precedenti. Se le indiscrezioni fossero confermate, non mancherebbe più alcuna co-conduttrice – anche se molti avrebbero visto bene Noemi al suo fianco dopo le prove di conduzione a L’Anno che Verrà.