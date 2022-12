Sofia Goggia rivela «In casa di Giorgio Armani sanguinante e vestita da sci»

«Se vi dicessi che: dopo una discesa libera di coppa del mondo in cui ho fatto podio rompendomi la mano, un viaggio della speranza a Milano, un’operazione chirurgica con tanto di anestesia generale, io sono entrata in casa di Giorgio Armani – incontrandolo! – esattamente in questo stato, con quel bel pile blu che ho preso da uno stenditoio in ospedale e questa faccia sconvolta e la mano sanguinante, ancora vestita da sci, mi credereste? Probabilmente no. Eppure è la verità!». Così Sofia Goggia racconta l’incontro con Giorgio Armani su Instagram.

Sofia Goggia racconta l’incontro con Giorgio Armani sui social

Nel raccontare ai followers come sta andando la convalescenza con la mano ferita, Sofia Goggia ha rivelato come ha conosciuto Giorgio Armani. L’incontro si è svolto a St. Moritz lo scorso 18 dicembre. La Goggia era ritornata a Milano per l’operazione a seguito dell’infortunio subìto. Si è successivamente ritrovata a casa del noto stilista, con il pile blu dell’ospedale e la mano fasciata ancora sanguinante.

Il recupero della frattura non è ancora completo, ma Sofia non vede l’ora di tornare in pista, ricordando ancora l’emozione di aver incontrato Armani. «La tua immensità sta tutta lì, anche con quella felpa recuperata. Fenomeno» scrive un’utente sotto il post dove la Goggia racconta la bizzarra avventura. In tutto, il post ha ricevuto oltre 1000 commenti nel momento in cui si scrive.

Cosa ha detto

«Belle le foto Natalizie… ma volete mettere con questa, di qualche giorno fa a Sankt Moritz alle ore 22?» aveva esordito la Goggia nel suo post, prima di raccontare lo straordinario incontro con Armani. Non si sa molto di cosa i due si siano detti, ma quello che è certo è che Sofia si è sentita emozionata, anche se non era in forma al 100%.

La campionessa ha vinto tre Coppe del Mondo ed è diventata campionessa olimpionica nel 2018, alle Olimpiadi Invernali a Pyeongchang.