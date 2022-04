Sofia Goggia, polemiche per la battuta sull’omosessualità nello sci

Nel corso di un’intervista concessa al Corriere della Sera, la sciatrice azzurra Sofia Goggia è come avesse “inforcato”, facendo un’infelice battuta sulla presenza o meno di atleti omosessuali nel Circo bianco. Rispondendo a una domanda in merito, la discesista bergamasca ha detto: «Tra le donne qualcuna sì. Tra gli uomini direi di no. Devono gettarsi giù dalla Streif di Kitzbuhel…». Come a dire che per affrontare certe discese bisogna essere uomini “veri”, cosa che gli omosessuali forse non sono, chissà. Certamente la battuta non voleva avere niente di omofobo, ma di sicuro non è stata da medaglia.

#SofiaGoggia dice che siccome gli sciatori uomini devono scendere dalla Streif di Kitz (una delle discese più “pericolose” dello sci) non possono essere gay. Sofia non deve avere tanti amici gay… 🙄 — Guido Marchello 🇮🇹 🇪🇺 🇬🇧 🇺🇸 🇨🇦 🇦🇺 🇳🇿 (@guidomarchello) April 17, 2022

Come ormai accade per qualsiasi “caso”, i social fanno da cassa da risonanza, ingigantendo l’accaduto. Diversi utenti di Twitter si sino affrettati a bollare Sofia Goggia come omofoba o stupida. Non solo per l’infelice battuta riguardante la Streif di Kitzbuhel, considerata la discesa libera più bella e impegnativa di tutto il Circo bianco, ambita come vittoria dai discesisti. Ma anche per quello che ha dichiarato in seguito a proposito dell’opportunità di concedere alle atlete transgender, biologicamente uomini, la possibilità di gareggiare con le donne.

#SofiaGoggia: “Atleti omosessuali? Tra gli uomini direi che non ci sono, devono gettarsi dalla Strefi di Kitz”. Sofia Greggia quando scia con un atleta gay: pic.twitter.com/euRpOREGQo — Antonio M. Fasulo 🇮🇹🇪🇺🇺🇦 (@fasulo_antonio) April 17, 2022

Sofia Goggia e il femminismo

Durante l’intervista, Sofia Goggia ha parlato anche di femminismo: «Credo che le donne debbano lottare per i loro diritti, compresa la parità di retribuzione. Ma le donne sono donne; gli uomini, uomini. Non mi piace quando dicono: donna con le palle. Perché devi giudicarmi da quello che non ho, che non sono?».

LEGGI ANCHE: Pechino 2022, da Fontana a Brignone: le polemiche italiane all’Olimpiade

Sofia Goggia, le parole sulle atlete transgender

Come detto, la sciatrice azzurra si è poi espressa sulla questione delle atlete transgender: «A livello di sport, un uomo che si trasforma in donna ha caratteristiche fisiche, anche a livello ormonale, che consentono di spingere di più. Non credo allora che sia giusto».