Chiara Ferragni vende? Analisi dei suoi assetti societari tra quote e partner

Chiara Ferragni si prepara a vendere? Le voci di ingresso di una società di gestione del risparmio all’interno di Fenice S.r.l., una delle sue aziende, si rincorrono. Solo poco tempo fa, nel giugno del 2021, la moglie di Fedez aveva annunciato l’acquisizione di tutte le quote di The Blonde Salad – Tbs Crew, la società che detiene i suoi diritti d’immagine, di cui era azionista al 55 per cento. Ma adesso le cose potrebbero cambiare. Tra poltrone nei cda, ruoli presi e lasciati, soci vecchi e nuovi, ecco una panoramica degli affari dell’imprenditrice digitale.

La profonda rottura con l’ex fidanzato e socio Pozzoli

Tbs Crew era la prima società di Ferragni, fondata nel 2011 insieme con Riccardo Pozzoli, ex fidanzato, co-founder di The Blonde Salad, oggi manager di Persol, il brand di Luxottica, e amministratore delegato del fondo Delirus Capital, che investe in start up in fase early stage. Tra Ferragni e Pozzoli la frattura era stata profonda, sia a livello sentimentale sia aziendale, con riferimenti a presunti comportamenti scorretti, fino all’ultima frecciata, lanciata dall’imprenditrice durante il suo monologo (a se stessa) a Sanremo: «Penso all’uomo che si è preso il merito di avermi inventata e al fatto che io glielo abbia lasciato fare per anni prima di rendermi conto che fosse sbagliato, perché il merito è tuo».

Fenice, ricavi passati da 1,2 a 7 milioni e ricerca di partner

A Pozzoli era subentrata la Esuriens S.r.l., società riconducibile alle famiglie Morgese (attiva nel settore della Grande distribuzione organizzata) e Barindelli, fino al 2021, anno dell’acquisto delle quote di minoranza da parte di Chiara Ferragni. Oltre a Tbs Crew, Ferragni è socia di Serendipity, che gestisce l’e-commerce, e Fenice, la società che amministra, dal 2015, il brand di moda dell’imprenditrice “Chiara Ferragni brand”. L’azienda, in sette anni, si è consolidata, superando momenti di difficoltà anche dovuti alla pandemia. Nel 2022 Chiara Ferragni ha iniziato la ricerca di un partner finanziario per Fenice, incaricando Bnp Paribas, forte delle metriche raggiunte nel 2021, con ricavi passati da 1,2 a 7 milioni di euro e un profitto di quasi 2 milioni di euro.

L’incompatibilità col ruolo di consigliere indipendente di Tod’s

Ferragni detiene attualmente il 32,5 per cento delle quote, mentre il restante è in mano ai soci Paolo Barletta, attraverso la società Alchimia SPA – veicolo di investimento del gruppo Barletta, attivo in immobiliare, hospitality e venture capital – Esuriens s.r.l. (già socia di Tbs) e Nicola Bulgari (13,75 per cento), vicepresidente dell’omonimo brand. Oltre alle società, Ferragni si era impegnata come consigliere nel consiglio di amministrazione di Tod’s, un’esperienza durata meno di un anno a causa dell’incompatibilità tra il ruolo di consigliere indipendente e quello di testimonial pubblicitaria della stessa azienda.

L’interesse di Avm Gestioni di Giovanna Dossena

Si tratta del momento giusto per capitalizzare sforzi e lavoro: è qui che si inserisce l’interesse di Avm Gestioni, guidata e fondata da Giovanna Maria Dossena, professoressa universitaria, consulente con oltre 25 anni di esperienza nel private equity. Dossena ha sempre avuto la passione per la moda: da bambina voleva fare la stilista, racconta nelle (rare) interviste. E forse è proprio questo che l’ha portata a mettere gli occhi sul brand di Ferragni. Uno dei tre fondi guidati da Dossena, all’interno della sua Sgr, è specializzato nei talenti del Made in Italy, definizione che calza perfettamente con il ruolo di Ferragni.

Dossena fa parte di numerosi cda, e con il marito Angelo Rendoli, anch’egli professore universitario, formano una power couple, con esperienza nei consigli di amministrazione di società del calibro di Mondadori, Brembo, Banca Mediolanum, Italia Independent. Dossena ha avuto anche un passato nel cda della travagliata Banca Popolare di Vicenza, da cui si è dimessa nel 2015.

Quote non tanto rosa: management solo maschile

C’è un aspetto quantomeno curioso del mondo degli affari che orbita intorno a Chiara Ferragni: l’influencer ha sempre fatto dell’empowerment femminile una delle sue battaglie ma, ironia della sorte, si trova, come Giovanna Maria Dossena, all’interno di realtà i cui vertici sono guidati solo da uomini. I soci che ha avuto in Tbs erano maschi, i membri apicali del team di Avm Gestioni, pubblicizzati sul sito dello stesso fondo, sono tutti uomini (11), a parte Dossena. Il private equity è un mondo dominato da figure maschili, ma potrebbe non essere un caso che Ferragni stia dialogando con una delle poche Sgr guidate da una donna. Con questa operazione, chissà che l’influencer possa dare un messaggio non solo finanziario, ma anche politico.