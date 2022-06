Adescava ragazze sul web e le spingeva all’anoressia, denunciato “social coach”

È stato denunciato dalla Polizia di Stato un uomo che, spacciandosi sul web come medico pur non avendo mai conseguito l’adeguato titolo di studio, spingeva ragazze minorenni e fragili al raggiungimento dell’anoressia: si tratta di un libero professionista di 40 anni, residente in centro Italia e già condannato per pornografia minorile: all’interno di un gruppo aperto su una nota piattaforma social, dove si definiva “coach pro-Ana”, aveva agganciato decine di ragazze minorenni per poi indurle a pericolose pratiche di dimagrimento.

Il modus operandi del finto medico

Il “social coach” consigliava alle ragazze di non superare le 500 calorie al giorno, di bere molta acqua per lenire il senso di fame e di fare docce gelate per stimolare l’organismo a un maggiore dispendio energetico. Non solo: l’uomo incoraggiava anche al compimento di tagli e atti anticonservativi da compiere all’insaputa dei genitori, da documentare con foto e filmati delle lesioni. L’uomo, inoltre, chiedeva immagini e video di natura pedopornografica alle vittime, in cambio di denaro e regali.

La denuncia di una vittima 15enne

Il finto medico è stato denunciato grazie alla testimonianza di una 15enne, ricoverata a causa di disturbi del comportamento alimentare. Con il consenso della ragazza, gli agenti hanno recuperato parte delle chat e dei contenuti multimediali inviati: l’incrocio di dati informatici ha portato all’identificazione del social coach, nell’ambito dell’operazione “Free Angels” condotta dalla Polizia postale di Trieste e Udine, con il coordinamento del Cncpo (Centro nazionale di coordinamento alla pedopornografia online). Il 40enne sui suoi profili social e sul proprio blog si presentava come medico, pur non avendo mai conseguito l’adeguato titolo di studio. Su un nuovo profilo social, aperto pochi giorni fa, l’uomo aveva già agganciato otto nuove ragazze, alcune delle quali gli avevano già inviato messaggi autoeliminanti e fotografie, anche durante l’attività di perquisizione.