Cos’è lo snus usato dai calciatori in Premier League

Una nuova moda impazza in Premier League: si chiama snus, non è una droga né un dopante ma ha effetti vantaggiosi dal punto di vista atletico per chi lo assume. Tuttavia, è vietato in Europa e in Inghilterra, anche se molti calciatori ne fanno uso.

Bertrand Traoré il a calé son snus en sous-marin 😭 pic.twitter.com/WkS5at0Uua — Alm🗣 (@Ali1cinq) February 18, 2023

Cos’è lo Snus che spopola in Premier League

Si chiama snus l’ultimo trend che molti calciatori della Premier League usano. Si tratta di tabacco essiccato, che viene prodotto in Svezia, umidificato a vapore e raccolto in bustine piccole che raggiungono le dimensioni di una caramella. Per applicare lo snus bisogna inserirlo sotto il labbro, sulla gengiva, così da rilasciare nicotina nel flusso sanguigno. In realtà questa sostanza non è considerata una droga o un dopante, ma è comunque illegale in Europa e in Inghilterra. Solo in Svezia, dove viene prodotto, viene considerato legale. Ma quali sono gli effetti dello snus? Questa sostanza agevola il rilascio di dopamina, quindi il calciatore avverte un’eccitazione istantanea che attiva i muscoli e stimola l’intero corpo. Come conseguenza però, lo snus può creare una dipendenza e può rappresentare un rischio notevole per la salute. Ecco perché il calcio britannico deve affrontare questa moda e soprattutto riuscire ad arginare il problema.

I calciatori «beccati» a usare questa sostanza

Sono stati in tanti ad essere stati beccati, a volte anche dalle telecamere in campo, mentre usavano snus. Il caso più eclatante fu quello di Jamie Vardy, pizzicato con un pacchetto di snus durante il ritiro con la nazionale inglese, nel 2016. Da allora il calciatore ha chiesto scusa e ha ammesso di non farne più uso. Tuttavia, la moda dello snus non si è fermata e in Gran Bretagna molti ne abusano, non solo tra i professionisti ma anche tra le categorie giovanili. Questo anche perché, nonostante sia illegale, procurarsi lo snus è molto semplice: basta ordinarlo online sui siti dei marchi svedesi che lo producono e il prodotto viene recapitato direttamente a casa.