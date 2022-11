Snob come Proust, lo snobismo di ieri e di oggi

Il 18 novembre 1922 moriva Marcel Proust. Nel centenario della morte del grande scrittore, esce in libreria per Baldini+Castoldi Snob come Proust di Marina Giusti del Giardino e Paolo Landi. Il libro raccoglie le frasi della Recherche in cui appaiono le parole “snob” e “snobismo” e altre che vi alludono. Gli autori le hanno trascritte (basandosi sulla prima edizione della traduzione di Giovanni Raboni di Alla ricerca del tempo perduto, Meridiani Mondadori), fornendo ai lettori le indicazioni per ritrovarle nel testo e hanno commentato lo snobismo di oggi, attingendo alle loro biografie e alle loro storie professionali, per compilare questo aggiornamento semiserio dei comportamenti snob al tempo dei social, che si specchia nello snobismo al tempo di Proust. Per gentile concessione dell’editore, degli autori e dell’agenzia Cherryrun, Tag43 riporta alcuni passaggi del libro.

I tre quarti degli sfoggi di intelligenza e di vanità menzognera prodigati, da che il mondo esiste, da persone che non potevano che esserne diminuite, avevano come destinatari degli inferiori (Dalla parte di Swann, pag 233).

Accanirsi sui più deboli è lo sport preferito degli snob che mai toccherebbero un mammasantissima. Quelli che sfuggono a qualsiasi classificazione, invece, non si sa mai se metterli tra i superiori o tra gli inferiori. Avere una discoteca a Malindi, una a Porto Cervo e uno stabilimento balneare a Forte dei Marmi, fa di te un imprenditore? Fare il Boss di The Apprentice in tv ti dà la legittimità di riconoscere un manager? Quei poveri ragazzi intimiditi davanti a uno che chiama “tachipirigna” le pasticche per l’influenza…

Madame Verdurin era seduta su un seggiolone svedese di abete lucidato, che le era stato regalato da un violinista di quel Paese e che lei conservava (…) perché ci teneva a lasciare in evidenza i regali che i fedeli usavano farle di tanto in tanto, in modo che i donatori avessero il piacere di riconoscerli ogni volta che venivano. Per questa ragione cercava di convincere i fedeli a orientarsi sui fiori e sulle caramelle, che perlomeno si distruggono; ma non ci riusciva, e la sua casa ospitava una vera e propria collezione di scaldapiedi, cuscini, pendole, paraventi, barometri, vasi di porcellana, in un’orgia di repliche e in un’accozzaglia di strenne. (Dalla parte di Swann, pag. 249)

L’unico oggetto di design sopportabile è quello necessario, ha detto Philippe Starck. E se un oggetto, per essere necessario, deve essere funzionale, che ce ne facciamo di un cavatappi a forma di silhouette femminile, di sette sgabelli a forma di sette nani, di uno spremiagrumi che sembra un ragno di Louise Bourgeois? Gli snob vanno provocati – diceva Walter Banjamin – Quanto più grande è il disprezzo con il quale usano ispezionare i regali natalizi tanto più superfluo dovrà essere il dono prescelto. Il regalo per lo snob non deve farlo contento: deve fare in modo da stabilire, a sua insaputa, il senso della nostra superiorità morale rispetto a lui; deve dargli l’illusione di veder riconosciuta la sua superiorità mondana ma, nello stesso tempo, eroderla ingegnosamente, per restare “interessanti” ai suoi occhi.

D’altra parte, offerti a persone facoltose, a Madame Sazerat, al signor Swann, al signor Legrandin, a Madame Goupil, a persone “dello stesso rango” di mia zia e che “stavano bene insieme”, i regali le sembravano (a Françoise n.d.r.) far parte degli usi d’una vita strana e brillante come è quella della gente ricca che va a caccia, che dà dei balli, che si scambia delle visite, e che lei ammirava con un sorriso. (Dalla parte di Swann, pag. 131)

«Gli uomini disapprendono l’arte del dono (…) spesso anche i bambini squadrano diffidenti il donatore, come se il regalo non fosse altro che un trucco. (…) La vera felicità del dono è tutta nell’immaginazione della felicità del destinatario, e ciò significa scegliere, impiegare tempo (…), pensare l’altro come un soggetto (…). Di tutto ciò quasi nessuno è più capace. Nel migliore dei casi uno regalerebbe ciò che desidererebbe per sé, ma di qualità leggermente inferiore». (Theodor W. Adorno). Walter Benjamin scrisse invece, nel 1928, un saggetto intitolato Cosa regalare a uno snob dove sosteneva che fare un regalo a uno snob è come giocare a poker, poiché l’anima di uno snob è un bluff continuo. Donare è un’arte pacifica – diceva Benjamin – ma nei confronti dello snob va trattata come un’arte marziale.

Dai Guermantes, certo, a differenza che nei tre quarti degli ambienti mondani, c’era gusto, un gusto addirittura raffinato, ma anche snobismo: di qui la possibilità di un’interruzione momentanea nell’esercizio del gusto. (All’ombra delle fanciulle in fiore pag. 620)

Lo snob, quando trasgredisce, grazie alle solide radici su cui può contare, si trasforma in influencer. Lapo Elkann monocolore in turchese acceso: doppiopetto, calze, casco, a cavallo di una Vespa in tinta è in vacanza dalla raffinata eleganza del nonno Avvocato, ma solo fino a un certo punto. Le immagini rimbalzano sui social e l’apparente blackout del buon gusto si trasforma, nello spazio di un secondo, nel mito degli aspiranti snob da un milione di like.

Nello stesso giornale in cui il moralista dell’articolo di fondo, a proposito di un avvenimento, di un capolavoro, a maggior ragione di una cantante che ha avuto il suo “quarto d’ora di celebrità”, si chiede: “Chi si ricorderà di tutto questo fra dieci anni?”. (All’ombra delle fanciulle in fiore, p. 576)

La famosa frase attribuita a Andy Warhol sul “quarto d’ora di celebrità” l’aveva detta prima Marcel! Prendere nota.

Un miope dice d’un altro: «È già tanto se tiene aperti gli occhi». Un tisico ha dei dubbi sull’integrità polmonare degli uomini più sani; una persona poco pulita non parla che dei bagni che gli altri non fanno; uno che puzza pretende di sentire cattivi odori; un marito ingannato vede dappertutto mariti ingannati; una donna leggera, donne leggere; lo snob, degli snob. (All’ombra delle fanciulle in fiore pag. 902).

Per non farci ridere alle spalle, faremmo meglio tutti a confessare il nostro snobismo. L’unico snobismo che nessuno di noi riconosce è il proprio, convinti come siamo di essere molto, ma molto più eleganti e sofisticati di quelli che critichiamo con perfidia. Ma se questo non è snobismo cos’è? Gli snob rei confessi sono più simpatici.

Bloch era maleducato, neuropatico, snob e, appartenendo a una famiglia poco stimata, sopportava come uno che si fosse trovato sul fondo dei mari le incalcolabili pressioni esercitate su di lui non solo dai cristiani della superficie, ma dagli strati sovrapposti delle caste ebraiche superiori alla sua, ciascuna intenta a opprimere col proprio disprezzo quella immediatamente inferiore. (All’ombra delle fanciulle in fiore, pag. 902)

Un altro problema è lo snobismo dei “diversi” tra uguali, alle prese non solo con i moti dell’animo ma con le concrete origini familiari. La tragicità dello snobismo di un nero ricco tra bianchi ricchi, per esempio, non ancora contemplata dall’ideologia woke.

Certo, Forcheville era grossolanamente snob, mentre Swann non lo era; certo egli era ben lontano dal porre, come Swann, la cerchia dei Verdurin al di sopra di ogni altra. «Ma, signora, lui è dell’Accademia», ribatté il dottore con tono ironico. «Se un malato preferisce morire per mano di un principe della scienza…È molto più chic poter dire: “È Potain che mi cura”». «Ah, è più chic?», disse Madame Verdurin. «Dunque c’è qualcosa di chic nelle malattie, adesso? Non lo sapevo…». (Dalla parte di Swann, pag. 261)

Lo snobismo del medico di grido va di pari passo con quello mondano. Anche il corpo malato vuole la sua parte. Un luminare operava gratuitamente i bisognosi in gravi condizioni che non si sarebbero potuti permettere le sue cure, mentre mandava parcelle stellari agli snob della salute che si rivolgevano a lui per una banale appendicite. Un potente politico, dopo l’asporto del sottile organo infiammato, fece recapitare al professorone l’assegno dovutogli accompagnato da un biglietto: «Gentile professore, questo è quanto Le devo. Si ricordi però che sono soldi rubati». A stretto giro di posta la laconica risposta: «Grazie Onorevole. L’origine dei suoi soldi non m’interessa».