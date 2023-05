Snitch – L’infiltrato stasera su Tv8: trama, cast e storia vera del film

Stasera 29 maggio, alle 21.30 su Tv8, andrà in onda il film Snitch – L’infiltrato di Ric Roman Waugh e con protagonista Dwayne “The Rock” Johnson. Ispirato a fatti realmente accaduti, racconta la storia di un uomo d’affari che assiste impotente all’arresto del figlio per possesso di droga. Convinto che qualcuno lo abbia volutamente incastrato, diventa un agente sotto copertura della Dea per entrare in una delle più importanti organizzazioni criminali degli Stati Uniti d’America. Nel cast anche Susan Sarandon e Benjamin Bratt. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito ufficiale di Tv8.

Snitch – L’infiltrato, trama e cast del film stasera 29 maggio 2023 su Tv8

La trama del film in onda stasera si concentra su John Matthews (Dwayne Johnson), proprietario di una società di costruzioni e importante uomo d’affari americano. Un giorno, mentre prepara il barbecue, riceve la telefonata dell’ex moglie Sylvie (Melina Kanakaredes) che lo informa dell’arresto del loro figlio Jason (Rafi Gavron) con l’accusa di traffico di stupefacenti. Nonostante dichiari di essere stato incastrato da un amico, il ragazzo non ha prove a suo sostegno e viene presto condannato a 10 anni di reclusione. Rifiuta inoltre di fornire informazioni dei suoi amici coinvolti in cambio di uno sconto di pena. A questo punto, dopo un forte diverbio con l’ex moglie, John prende una decisione che potrebbe cambiare la sua vita. Organizza infatti un incontro con la procuratrice Joanne Keeghan (Susan Sarandon) e si propone come infiltrato per incastrare i veri colpevoli che hanno messo in mezzo suo figlio.

L’operazione è sotto il comando dell’agente Cooper (Barry Pepper), a capo di una task force che fornisce a John l’accesso all’organizzazione criminale. Con l’aiuto di Daniel James (John Bernthal), che sta uscendo da un passato di tossicodipendenza, riesce a raggiungere Malik (Michael Kenneth Williams), uno spacciatore locale molto pericoloso con due arresti alle spalle. Per entrare nella sua banda, John propone di utilizzare i camion della sua società per trasportare indisturbati enormi quantità di farmaci e droghe per le strade della città. Grazie al suo buon lavoro, riesce persino a incontrare il boss del cartello messicano Juan Carlos Pintera, noto come El Topo (Benjamin Bratt). Convinto di essere a pochi metri dal traguardo, commette un errore che potrebbe costare caro non solo a lui, ma anche alla sua famiglia.

Snitch – L’infiltrato, la storia vera del film stasera 29 maggio 2023 su Tv8

Come detto, il film con Dwayne The Rock Johnson si basa su eventi realmente accaduti negli States. Nel 1992 infatti Joey Settembrino, ragazzo di appena 18 anni, si ritrovò alle prese con un giro di droghe senza rendersene conto. «Un amico mi aveva chiesto di procurargli mille dosi di acido», ha dichiarato alla Pbs. «Ero scioccato, perché non avevo mai né venduto né comprato nulla da lui». Dopo l’arresto, gli agenti della Dea gli proposero di collaborare per incastrare gli altri spacciatori, ma al suo posto di offrì il padre James, convinto dell’innocenza di suo figlio. Uscito nel 2013, il film è stato girato principalmente fra Louisiana e Texas. Al botteghino internazionale ha incassato poco più di 57 milioni di dollari, a fronte di una spesa iniziale di circa 15 milioni. La critica lo ha accolto positivamente, come dimostra il 57 per cento di recensioni positive su Rotten Tomatoes.