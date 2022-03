Le dieci sneakers per uomo o donna più in voga del momento

Tra New York, Milano, Londra e Parigi, le settimane della moda hanno portato in passerella un bagaglio di nuove tendenze tutte da scoprire. E non solo in fatto di abbigliamento. Con l’exploit dello street style che, da estetica di nicchia, si è trasformato in un trend in grado di travolgere le case del lusso, le scarpe sportive oggi dominano i défilé più importanti. In vista della stagione primaverile, il repertorio da cui attingere sembra davvero variegato e le proposte sfoggiate da fashion editor e influencer incarnano quelli che saranno i modelli più richiesti sul mercato. Da evergreen immortali come le Nike Jordan, le Converse e le New Balance ad alternative che mixano le linee classiche dello sportswear coi dettagli di griffe come Miu Miu, le 10 sneakers per lui e per lei più in voga del momento.

Le dieci sneakers destinate a fare tendenza

Converse All Star, un passepartout senza data di scadenza

Nate come calzature per la pallacanestro (ideali per i giocatori perché mantenevano la caviglia ben salda e li proteggevano da infortuni pericolosi), le Converse All Star sono diventate un vero e proprio status symbol. Hanno conquistato tutti: adulti, bambini, adolescenti, fashion victim e top model, abbinandole a look più rilassati o utilizzandole per sdrammatizzare completi che, con uno stiletto o una décolleté, rischierebbero di risultare un po’ troppo seriosi. I modelli che continueranno a farla da padrone anche nella bella stagione rimangono quelli in total white e total black. Come anticipato dalle it girl che, durante la fashion week parigina, le hanno accostate a capi e borse griffatissimi.

Veja, l’alternativa ecofriendly che non rinuncia allo charme

Figlie di un approccio vegan ed ecofriendly, le sneakers Veja sono riuscite a ritagliarsi un posto niente male nei guardaroba dei cultori dello stile urban. Il brand, nato a Parigi nel 2004, propone una scala di nuance interessante, spingendo molto su colori delicati e sfumati. La primavera è a due passi e le tinte pastello delle mise da indossare sotto giacche e cappotti leggeri non attendono altro che essere esaltate da calzature low profile ma che non passano inosservate. Proprio come queste.

The latest V-12 drop.​

The sole of every VEJA sneaker is made from Amazonian rubber. In the heart of the Amazonian forest, the seringueiros (rubber tappers) bleed the rubber trees according to a traditional technique that allows the trees to regenerate. ​https://t.co/OCkPOdOMBH pic.twitter.com/tMA1Id3RHy — VEJA (@vejaproject) January 30, 2022

Adidas Stan Smith, un trend duro a morire

Era il 2017 quando le Adidas Stan Smith, dopo anni di assenza dalla scena, ritornavano a imporsi sugli account Instagram delle fashion blogger più in vista. Temporanea nostalgia del passato o inizio di una seconda vita? Decisamente l’ultima opzione. Versatili, eclettiche e unisex, con i lacci o con gli strappi frontali, sono perfette nei look che uniscono comfort e raffinatezza (jeans e blazer elegante o gonna a pieghe e blusa in seta) e non sfigurano neppure negli accostamenti più complicati da portare, come outfit multicolor o in pelle.

New Balance e Miu Miu, lo sport incontra la moda

Cosa c’è di meglio di una sneaker comoda? Una sneaker comoda che non rinuncia a essere chic. È il caso del modello nato dalla collaborazione tra New Balance e Miu Miu, tra i trend più attesi della Primavera 2022. Il tradizionale modello delle dad shoes (scarpe che ricordano quelle amate dai papà delle serie tivù americane) che hanno reso celebre il brand sportivo si fonde con il garbo e la femminilità dell’alta moda firmata da Miuccia Prada per un risultato quasi da collezione.

A Miu Miu x New Balance is Coming!🖤 pic.twitter.com/MIDCOf0QFo — Outlander Magazine (@StreetFashion01) October 6, 2021

Nike Jordan, un must have per ogni generazione

Come le Converse e le Stan Smith, anche le Nike Jordan rientrano nel gotha delle calzature genderless che non perdono mai il loro fascino. In qualsiasi stagione e in qualsiasi periodo dell’anno. Se, però, in inverno, la tendenza ha virato sui toni scuri, del nero e del grigio, la primavera porta con sé alternative sicuramente meno dark, con profilature a contrasto. Sotto un tailleur o una tuta in tinta unita, restano il tocco in più che dà personalità all’outfit.

Gucci Basket Screener GG, reinventare la tradizione

Pelle, suola bicolore, effetto consumato e logo in bella vista. Gucci approfitta del grande ritorno dell’amore per il vintage e lancia una sneaker per uomo che altro non è che un pastiche di influenze appartenenti a decenni diversi. Ispirati al classico modello da ginnastica usato negli Anni 70, sono ideali per una mise che, riprendendo alcuni dei codici del gusto rétro, li mescola a riferimenti contemporanei, creando un affascinante melting pot tra passato e presente.

Adidas Yeezy, molto più che una scarpa

Frutto della partnership tra Adidas e il rapper americano Kanye West, è dal 2015 che le Yeezy dettano quasi legge in fatto di tendenze. Per alcuni, le loro linee decisamente sui generis le rendono un modello un po’ troppo estroso da indossare quotidianamente. Per altri, invece, possederne l’ultimo paio in uscita è diventata una vera e propria filosofia di vita. Un pensiero condiviso da molti, visti i ranking di Lyst che, negli ultimi anni, le hanno ripetutamente menzionate tra le calzature più ricercate e acquistate sulle piattaforme di e-commerce.

Basket Curb, Lanvin abbraccia il Y2K

Perfette sia per l’uomo che per la donna, le Basket Curb di Lanvin si inseriscono alla perfezione nella tendenza del Y2K, che recupera capi e accessori degli Anni 2000, dai jeans a vita bassa alle cinture vistose, passando per i top che lasciano scoperta la pancia. Estroso e dal volume esagerato, funziona bene con pantaloni morbidi dal taglio a campana o gonne ampie e svolazzanti, da tipica serata primaverile.

Off White Odsy 1000, l’eterno genio di Virgil Abloh

Quel che rende questa scarpa degna di nota è, senza dubbio, l’inconfondibile firma di Virgil Abloh, founder di Off White e pioniere dello street style di classe. Ispirate ai modelli adoperati dagli escursionisti, le Odsy 1000 hanno un mood pop ideale per l’arrivo della bella stagione e, su una base classica, in bianco o in nero, si arricchiscono di tocchi di colore che ne svecchiano il modello, per un risultato fresco, vivace e sopra le righe.

Runner Nylon, Mesh and Rubber Sneakers, Balenciaga fa rivivere gli Anni 90

Ultime ma non per importanza, le running shoes di Balenciaga non possono e non devono mancare nell’armadio del fashionista che, pur non avendo mai corso neppure un miglio, non può non seguire i diktat degli esperti. Che, da un momento all’altro, hanno riscoperto le scarpe da corsa, facendole ritornare in voga. Quelle di Balenciaga, ovviamente, sono molto diverse dalla tipologia più canonica, vista e stravista in serial come Beverly Hills 90210 o Dawson’s Creek. Hanno dettagli fluo che non le fanno passare inosservate, un design poco lineare e, per questo, carico di glamour e un allure che le ha già trasformate in una delle scelte più mainstream degli appassionati, che non vedono l’ora di incastrarle nei loro ensemble più stravaganti.