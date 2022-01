Snam sbarca su TikTok

Snam è sbarcata su TikTok. L’obiettivo dell’azienda di infrastrutture energetiche, già presente su tutti gli altri principali social network (Twitter, Facebook, Instagram e Linkedin), è quello di raccontare le proprie attività e il proprio impegno per la transizione energetica a un pubblico sempre più ampio, incluso i più giovani. Non a caso, il debutto di Snam sulla piattaforma che conta un miliardo di utenti in tutto il mondo è dedicato al lancio di una campagna a supporto dello studio delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e del nuovo Liceo per la Transizione Ecologica e Digitale (Ted), promosso insieme al consorzio Elis durante il semestre di presidenza Snam in collaborazione con il ministero dell’Istruzione, che vedrà la nascita nel prossimo anno scolastico 2022-2023. «La sostenibilità e la transizione ecologica e digitale sono temi centrali nella nuova scuola che stiamo costruendo per le nostre studentesse e i nostri studenti, così come è fondamentale il ruolo delle discipline Stem», ha dichiarato il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. «Ringrazio tutti i protagonisti di questo progetto, a cominciare dalle scuole. Una sinergia che ha portato a conseguire un ottimo risultato per gli obiettivi e le sfide del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano Rigenerazione Scuola». Facendo il proprio ingresso su TikTok, con il profilo @snamchannel, Snam amplia ulteriormente il proprio bacino di interlocutori, con l’opportunità di rappresentare con nuove tipologie di contenuti, linguaggi e sfumature le proprie strategie e temi coerenti ai valori aziendali.