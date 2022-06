Snam e Geopop vincono gli NC Awards 2022

Snam, tra le principali società di infrastrutture energetiche al mondo, e Geopop, piattaforma di divulgazione scientifica del Gruppo Ciaopeople, si sono aggiudicate il premio per la“Migliore Campagna Olistica” nella categoria “Servizi di interesse pubblico” in occasione degli NC Awards 2022, concorso che riconosce i migliori progetti di comunicazione in Italia, con un progetto video dedicato ad un tema di grande attualità: il ruolo del gas naturale nella transizione energetica.

Il video, della durata di 12 minuti, racconta attraverso la voce narrante di Andrea Moccia, geologo, founder e direttore del magazine Geopop, il funzionamento dell’infrastruttura di trasporto, stoccaggio e rigassificazione del gas e del contributo di questa fonte energetica alla transizione ecologica anche grazie alle prospettive del biometano e dell’idrogeno. Il progetto spiega con un linguaggio divulgativo e pop il percorso delle molecole di gas naturale dai punti di importazione fino ai fornelli delle nostre case, grazie alla rete Snam.

Dallo scorso novembre, data di onair del video, il branded content ha totalizzato 2,3 milioni di visualizzazioni, 50 mila interazioni e un tempo di permanenza su YouTube superiore alla media. Un apprezzamento importante da parte degli utenti della community di Geopop, resa partecipe di un progetto studiato ad hoc per arrivare ad un pubblico il più possibile variegato.

Salvatore Ricco, SVP Marketing e Comunicazione di Snam, ha commentato: “Il progetto realizzato insieme a Ciaopeople e Geopop ci ha consentito di raccontare a un pubblico ampio e con un linguaggio semplice, in modo rigoroso ma anche ‘pop’, il ruolo essenziale di Snam e delle sue infrastrutture per la sicurezza energetica nonché il nostro impegno per abilitare la transizione ecologica. Del resto, dietro tantissimi nostri gesti quotidiani c’è il prezioso lavoro delle persone di Snam. Siamo orgogliosi di questo riconoscimento, che è il frutto di un gioco di squadra tra il team di Snam, di comunicazione e non solo, e Geopop”.