Smetto quando voglio stasera su RaiMovie: trama, cast e 5 curiosità

Edoardo Leo e Valerio Aprea sono protagonisti del film Smetto quando voglio, commedia del 2014 in onda stasera 15 aprile alle 21.20 su RaiMovie. La trama segue un gruppo di brillanti ricercatori universitari che, vittime della precarietà, cercano di fare fortuna vendendo droghe intelligenti. Qualcosa però andrà storto. Nel cast anche Valeria Solarino, Libero De Rienzo, Paolo Calabresi e Stefano Fresi. Alla regia Sydney Sibilia, autore del film L’incredibile storia dell’Isola delle Rose in onda la scorsa settimana. Visione disponibile in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay.

La trama del film di Sibilia si svolge a Roma, concentrandosi su un gruppo di ricercatori dell’Università La Sapienza. La narrazione ha inizio con Pietro Zinni (Edoardo Leo), neurobiologo che ha da poco sviluppato un algoritmo rivoluzionario nel suo settore. Talentuoso e pieno di iniziativa, il giovane incarna perfettamente lo stereotipo del precariato italiano. Nonostante le sue incredibili scoperte, non riceve mai i finanziamenti che gli spetterebbero e finisce in crisi economica. Sente di toccare il fondo quando, una notte, si ritrova a rincorrere fino in discoteca un suo alunno che gli deve dei soldi. Non ha però il coraggio di parlarne con la fidanzata Giulia (Valeria Solarino), cui invece racconta una bugia dopo l’altra. È proprio in questo momento che, però, escogita un’idea per potrebbe aiutarlo a svoltare. Immagina infatti di riunire un gruppo di ricercatori e dottorandi come lui per sintetizzare una nuova droga.

Grazie ad alcune telefonate, riesce a rintracciare alcuni giovani e creare il team che gli serve. Al suo tavolo si presentano così i latinisti Mattia (Valerio Aprea) e Giorgio (Lorenzo Lavia), che per tirare avanti gestiscono un distributore di benzina nella Capitale. All’appello risponde anche l’archeologo Arturo (Paolo Calabresi), che lavora senza un regolare contratto presso i cantieri dell’Urbe a caccia di reperti dell’Impero. L’idea di Pietro attira l’attenzione di Alberto (Stefano Fresi), un chimico che di guadagna da vivere come lavapiatti in un ristorante cinese. In squadra ci sono anche l’aspirante antropologo Andrea (Pietro Sermonti), che lavora presso uno sfasciacarrozze, e Bartolomeo (Libero De Rienzo), economista che cerca disperatamente di applicare il metodo matematico alle partite di poker. Una volta sintetizzata la sostanza stupefacente, però, i problemi non tardano ad arrivare.

Smetto quando voglio, 5 curiosità sul film stasera 15 aprile 2023 su RaiMovie

Smetto quando voglio, l’ispirazione da un brano dei Flaminio Maphia

Come ha dichiarato il regista Sydney Sibilia, il film trae ispirazione dal brano Che idea! dei Flaminio Maphia, gruppo romano composto da G-Max, Rude MC e Booster G. Il singolo, reinterpretazione del successo Ma quale idea di Pino D’Angiò del 1980, scalò rapidamente le classifiche italiane divenendo una delle canzoni più ascoltate del 2004.

Smetto quando voglio, la saga completa con i due sequel

Il successo del film ha portato Sibilia e la produzione a ideare due sequel, dal titolo Smetto quando voglio – Masterclass e Smetto quando voglio – Ad honorem. Girati in contemporanea, raccontano gli eventi che si sono verificati durante la narrazione del primo capitolo. Nel cast anche Greta Scarano, Giusy Buscemi e Giampaolo Morelli.

Smetto quando voglio, nella troupe anche scienziati e classicisti

Durante la narrazione, diversi protagonisti spiegano il loro lavoro mediante l’uso di citazioni dettagliate nel rispettivo settore. Non si tratta di tematiche casuali, ma appositamente verificate con la consultazione di veri esperti. Sul set erano infatti presenti classicisti e scienziati che hanno collaborato con la produzione alla stesura del copione.

Smetto quando voglio, la tecnica di ripresa per mostrare gli effetti della droga

Prima di mettere la droga sul commercio, i protagonisti la testano su di loro per verificarne gli effetti. Per mostrarli al pubblico, Sydney Sibilia ha utilizzato una speciale tecnica cinematografica, il rotoscoping. Si tratta di un processo che permette di animare in post-produzione alcune immagini girate dal vivo, dando loro l’effetto cartoon.

Smetto quando voglio, critica e incassi al botteghino

Apprezzato dal pubblico, come testimoniano i 5.6 milioni di euro di incasso al botteghino italiano, il film ha fatto incetta di nomination ai principali premi nel nostro Paese. Ben 12 le nomination ai David di Donatello, dove non ha portato a casa nessuna statuetta, e cinque ai Nastri d’Argento, con la vittoria nella categoria per la miglior produzione. A queste candidature si uniscono le sette ai Ciak d’Oro, dove il film ha trionfato come miglior rivelazione dell’anno, e le due ai Globo d’Oro.