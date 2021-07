Un buon orologio non scandisce soltanto il tempo, ma può arrivare addirittura a salvarti la vita. Accessori fondamentali, belli esteticamente e ultimamente anche estremamente tecnologici, con una quantità funzioni sempre più ampia. Grazie ai più avanzati software di ultima generazione, gli smartwatch sono ormai divenuti essenziali per restare sempre connessi con il mondo, ma anche per monitorare la salute del proprio corpo.

Un ottimo “orologio intelligente” infatti consente di tenere sempre lo smartphone in tasca, specie nelle situazioni più scomode, offrendo notifiche push e vocali direttamente sul polso, ma non solo. Tutti i device moderni sono in grado di tenere costantemente sotto controllo i parametri vitali dell’utente. Grazie al boom del mercato tecnologico visto soprattutto nell’ultima decade, scegliere lo smartwatch più adatto alle proprie esigenze sta diventando però sempre più difficile. Gli esperti di Wired hanno pertanto stilato una lista dei migliori dispositivi presenti sul mercato, settati in base a gusti e necessità.

Il miglior smartwatch per iPhone: Apple Watch Serie 6

Oltre ad essere il miglior device per dispositivi iOS, Apple Watch Serie 6 è attualmente il miglior smartwatch presente sulla piazza. L’ultimo modello della casa di Cupertino dispone del monitoraggio dell’ossigeno nel sangue per misurarne la saturazione che, assieme all’elettrocardiogramma approvato dalla scienza medica, rappresenta un grande alleato per controllare il proprio stato di salute. Ora sorveglia anche il sonno, mentre l’app Noise avvisa quando i rumori ambientali diventano troppo alti, tanto da essere pericolosi per l’udito. Disponibile in due versioni, con cassa da 40 o 44 millimetri, ha un prezzo, come per ogni device Apple, piuttosto elevato: la base di partenza è di 439 euro per la prima, 469 per la seconda.

Il miglior smartwatch per Android: Samsung Galaxy Watch3

Se Apple Watch è il top di gamma per i dispositivi iOS, per Android non c’è niente di meglio del Samsung Galaxy Watch3. Disponibile con cassa da 41 o 45 millimetri, è in grado di monitorare le lunghe passeggiate durante le sessioni di fitness, controllando sistematicamente tutti i parametri vitali, e consente di rispondere alle chiamate o eliminare le notifiche dal telefono. La batteria dura circa due giorni se si sceglie di spegnere il display sempre attivo, mentre scende a un giorno e mezzo in caso contrario. Fra i difetti, come sottolineano gli esperti di Wired, ci sono la mancanza di un’app personale dedicata alle mappe e l’assenza di un’app di messaggistica nello store di Samsung, rendendo pertanto impossibile avviare una conversazione direttamente dallo smartwatch. Il prezzo parte da 299 euro per la versione da 41 millimetri e da 409 per quella da 45.

Smartwatch migliore per il fitness: Garmin Venu Sq e Sq Music Edition

Fra le opzioni più interessanti degli smartwatch c’è da sempre l’attenzione dedicata al fitness. In tal senso il meglio presente sul mercato è rappresentato dalle due versioni del Garmin Venu, la Sq e la Sq Music Edition, perfetta con un abbonamento alle migliori piattaforme di streaming musicale come Spotify e Amazon Music. Entrambe le versioni forniscono il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue, il GPS integrato e l’analisi del sonno. Garantite anche le notifiche di base per chiamate, messaggi ed email, mentre una singola ricarica consente l’utilizzo fino a sette giorni. Il prezzo parte da 199 euro per la versione Sq da 40 millimetri (249 per la Music Edition) e da 449 per quella da 45, disponibile solo con supporto per la musica.

Il miglior smartwatch ibrido: Skagen Hybrid HR Jorn

Oltre alle potenzialità informatiche, un orologio deve essere inizialmente un bell’accessorio da indossare e sfoggiare durante le serate galanti. Chi cerca di stupire anche con l’eleganza non può fare a meno dello Skagen Hybrid HR Jorn: il design rotondo e le lancette meccaniche lo rendono molto simile a un accessorio tradizionale, ma sotto il quadrante si nasconde un software capace di monitorare i parametri vitali, contare i passi, riprodurre i propri brani musicali preferiti e ricevere le notifiche dal proprio smartphone. Il prezzo è di 195 dollari (circa 165 euro), cui vanno aggiunte le spese di spedizione per l’estero.

Lo smartwatch migliore del futuro: il sistema operativo Google Wear OS 3

A maggio, Google ha annunciato una nuova versione del suo sistema operativo, utilizzato da uno stuolo di marchi tecnologici e di moda, tra cui Mobvoi e Fossil. Si chiama Wear OS 3 ed è stato sviluppato in codice da Google, Samsung e Fitbit. Fra le novità più interessanti ci sono prestazioni migliori, maggiore durata della batteria e più app a disposizione dell’utente, il ritorno del Google Play Store e ulteriori aggiornamenti a Gboard. Non mancheranno inoltre solide funzionalità per la salute e il fitness. Il primo smartwatch Wear OS 3 arriverà da Samsung e probabilmente verrà lanciato nel mese di agosto.