Smartphone, prezzi e caratteristiche dei 10 migliori Android

Scegliere lo smartphone ideale è ormai una vera caccia al tesoro. Il mercato della telefonia ha infatti accolto decine di prodotti, ciascuno con opzioni e funzionalità proprie. Innanzitutto è fondamentale scegliere, fra iOS e Android, il sistema operativo più affine al personale utilizzo del device. Il primo è più sicuro, in quanto capace di bloccare autonomamente malware e virus, ma pecca molto in personalizzazione. Se siete fan di quest’ultima, allora ecco una guida con i 10 migliori prodotti sul mercato. Wired ha infatti stilato un elenco che tiene conto di prezzo e caratteristiche degli smartphone Android più interessanti da acquistare.

Prezzi e caratteristiche dei 10 migliori smartphone Android

1. Google Pixel 6A, lo smartphone Android migliore in assoluto

Sugli scudi la nuova proposta di Google, il Pixel 6A. Vanta uno schermo da 6,1 pollici, comodo da gestire con una mano sola, e pannello OLED luminoso che ben si adatta anche al sole più intenso. Grazie al chip Tensor, le prestazioni sono sempre elevate e l’intelligenza artificiale supporta le migliori opzioni del Pixel 6. Wired esalta “Hold for Me” e “Now Playing” per la musica, quest’ultima in grado di riconoscere qualsiasi brano in riproduzione nelle vicinanze in autonomia. Il Google Pixel 6A non possiede la doppia fotocamera come il suo predecessore, ma garantisce foto eccellenti in quasi tutte le condizioni. Non ottimale la resa al buio, con immagini sgranate e prive di dettagli. Il prezzo è di 459 euro.

2. Samsung Galaxy S22, il top per chi sceglie la fascia alta

Se non badate al prezzo e desiderate soltanto uno dei migliori device sul mercato, allora la scelta non può che ricadere sulla gamma S22 di Samsung. I Galaxy della casa di Seul, disponibili nelle tre versioni S22, S22+ e S22 Ultra, vantano schermi a 120 Hz, altoparlanti stereo e potenza per supportare ogni tipo di videogame. Ottima la tripla fotocamera, che l’S22 Ultra ottimizza con uno zoom ottico 10X e un pennino integrato (utile con uno schermo da 6,8 pollici). Previsti quattro aggiornamenti di sistema, pertanto non c’è pericolo di trovarsi indietro sui tempi con ogni app del PlayStore. I prezzi sono di 879 per l’S22, 1079 per l’S22+ e 1279 per l’S22 Ultra.

3. Google Pixel 6, il miglior smartphone Android per qualità-prezzo

Schermo OLED con frequenza di aggiornamento a 90 Hz e batteria in grado di durare più di un giorno. Questi gli ingredienti, secondo Wired, di una ricetta quasi perfetta come Google Pixel 6. Nonostante un prezzo inferiore rispetto a molti device di fascia alta, ne conserva diverse funzionalità tra cui la ricarica wireless, il supporto al 5G e la resistenza all’acqua IP68. Il chip Tensor che condivide con il Pixel 6A – e che Google abbandonerà in autunno in virtù di una versione potenziata per il Pixel 7 Pro – garantiscono ottima qualità anche per foto e video. Il prezzo è di 649 euro.

4. Samsung Galaxy A53 5G, buone prestazioni e fluidità di schermo

Accanto alla gamma Galazy S, Samsung ne offre altri device di buona qualità. È il caso del Galaxy A53 5G, con schermo AMOLED da 6,5 pollici e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Rappresenta una valida alternativa per chi opta per uno smartphone di fascia media, ma non mancano i difetti. Nonostante le buone prestazioni, non presenta jack per le cuffie, ricarica wireless e nemmeno un caricatore nella confezione. Inoltre difetta se messo sotto stress con l’uso contemporaneo di più applicazioni. Valida la batteria che, a seconda dell’utilizzo, può durare anche due giorni. Il prezzo è di 529,90 euro.

5. OnePlus 10 Pro, un’alternativa al Samsung priva del 5G

Non solo Samsung Galaxy S22. La fascia alta degli smartphone Android vanta un altro ottimo prodotto come OnePlus 10 Pro. Dall’aspetto elegante e hardware di qualità, possiede uno schermo OLED da 120 Hz da 6,7 pollici con ottima luminosità in qualsiasi condizione. Eccellente anche la ricarica, sia in modalità wireless che cablata, e la resa delle fotografie, modificabili in ogni aspetto grazie alla partnership con Hasselblad. Rispetto a Samsung, non supporta il 5G e ha una resistenza all’acqua IP67, quindi non è possibile immergerlo totalmente nei liquidi come la gamma Galaxy S22. Il prezzo è di 919 euro.

6. Fairphone 4, il miglior smartphone Android ecologico

Ecologia e sostenibilità sono oggi due concetti chiave cui anche la telefonia sta dando grande importanza. In tal senso, però, il migliore secondo Wired è il Fairphone 4, realizzato esclusivamente con materiali riciclati. La scocca è in alluminio solidale, mentre la cover posteriore è in plastica 100 per cento riciclata. Per quanto riguarda le parti in oro, l’azienda conferma l’utilizzo di materiale rigorosamente Fairtrade. Inoltre è di facile manutenzione, dato che la sua struttura consente di operare con l’uso di un semplice cacciavite per giungere anche ai settori più interni del dispositivo. Ha un display Full HD da 6,3 pollici, una fotocamera da 48 Megapixel, 6 Gb di Ram e fino a 256 Gb di spazio di archiviazione. Sul sito ufficiale costa 579 euro.

7. Nothing Phone 1, una delle novità più interessanti al mondo

Disponibile da pochi giorni in Italia e in Europa, ma non negli Stati Uniti, il Nothing Phone 1, primo device dell’omonima casa dell’imprenditore svedese ma nato in Cina Carl Pei, già fondatore di OnePlus. Vanta un design aggressivo con una cover posteriore trasparente e LED bianchi che si illuminano per notifiche e chiamate in corso. Ottimo il sistema operativo Android NothingOS, il display OLED da 6,5 pollici, mentre il processore interno è uno Snapdragon 778G+, lo stesso di Honor 70 e Motorola Edge 30. La batteria vanta una longevità di 18 ore in utilizzo e due giorni in standby ed è in grado di ricaricarsi del 50 per cento in appena mezz’ora. Ve ne sono tre versioni: con 8 Gb di Ram e 128 di spazio di archiviazione costa 499 euro, prezzo che sale a 529 per 256 Gb di memoria e a 579 per i 12 Gb di Ram.

8. Motorola Moto G Power, per chi ha bisogno di una batteria senza fine

Ben tre giorni di utilizzo dovrebbero bastare per convincere chiunque. È questa infatti la longevità del Motorola Moto G Power, il top secondo Wired nel suo settore. Vanta infatti una batteria da 5 mila mAh e una risoluzione più bassa dello schermo. Il processore Snapdragon 662 e i 4 Gb di Ram garantiscono prestazioni ottimali anche in sovraccarico con numerose app in esecuzione. Pochi i 64 Gb di spazio di archiviazione, tanto che si consiglia di acquistare una scheda SD esterna. Assenti il 5G e il supporto al sistema operativo Android12. Il prezzo però è davvero invitante: appena 230 euro.

9. Samsung Galaxy Z Fold3 e Z Flip3, il top degli smartphone pieghevoli

Ultima frontiera della telefonia, gli smartphone pieghevoli hanno subito catturato l’attenzione degli appassionati. Se siete amanti del genere, allora c’è un’unica direzione da prendere: Samsung. La casa di Seul ha infatti lanciato Z Fold3 e Z Flip3, ultimi nati della speciale gamma. Rispetto al passato vantano una resistenza maggiore e la resistenza all’acqua IPX8, ossia sopportano anche la totale immersione. Il primo da 7,3 pollici si apre a libro e consente di eseguire applicazioni affiancate, mentre il secondo con il suo sistema a conchiglia ricorda i cellulari del passato. Il prezzo è di 1099 per il Z Flip3 e di 1849 per il Z Fold3.

10. Oppo Find X5 Pro, uno smartphone all’insegna della velocità

Fra i consigli di Wired anche lo smartphone cinese Oppo Find X5 Pro. Al fianco di Realme, Xiaomi e Honor rappresenta una delle migliori realtà di Pechino grazie a device di qualità che possono competere anche con i top di gamma. L’ultimo nato presenta un aspetto molto simile al predecessore Find X3, tranne che per il vetro sul retro al posto della ceramica. Ottima la fotocamera, con particolare attenzione ai ritratti e agli scatti notturni. Vero punto di forza è però la velocità, sia in termini di ricarica sia di prestazioni grazie al chip Qualcomm Snapdragon 8 di prima generazione. Il prezzo è di 1199 euro.