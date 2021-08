Buoni e a poco

Chi l’ha detto che per avere un buon telefono bisogna per forza spendere molto? I top di gamma di Apple e Samsung, solo per citarne alcuni, possono raggiungere o anche superare abbondantemente i 1.000 euro. Forti di optional e materiali di alta qualità, si posizionano sempre in vetta alle classifiche di tutto il mondo. Tuttavia, esistono anche smartphone a costo più ragionevole. Un mese fa avevamo riportato la lista dei migliori device scelti da Wired: ecco la versione aggiornata, fra solide conferme e l’arrivo dei nuovi prodotti.

I 5 nuovi migliori smartphone a prezzo contenuto

1. Google Pixel 5A, il top assoluto

Secondo gli esperti di Wired, il Google Pixel 5A è uno dei migliori smartphone in circolazione. Il telefono intelligente di Google infatti offre il miglior sistema di fotocamere della sua fascia di prezzo, con obbiettivo tradizionale e grandangolare capaci di scattare sempre in modo nitido. Le fotocamere non sono tutto. Pixel 5A eccelle sempre nelle prestazioni grazie al chip Qualcomm Snapdragon 765G e 6 GB di RAM, che lo rendono fluido persino nei giochi più impegnativi. Altro punto a favore è rappresentato dalla batteria da 4680 mAh che dura comodamente un paio di giorni prima di dover essere messa sotto carica. Unico difetto, se si vuol guardare il pelo nell’uovo, è che non si può espandere lo spazio di archiviazione tramite MicroSD, dovendosi “accontentare” dei 128 Gb integrati. Può essere ordinato dagli Stati Uniti al prezzo di 450 dollari.

2. iPhone SE, per gli amanti di Apple

Apple, per molti suoi prodotti, presenta prezzi decisamente non adatti a tutte le tasche. Grazie ad iPhone SE, tuttavia, il bacino di clienti si è decisamente allargato. Come scrive Wired, «se stai bene senza funzionalità come il Face ID per l’autenticazione (c’è ancora il Touch ID con impronte digitali, ndr.), il 5G o uno schermo grande, l’SE funziona alla grande». Ciò che rende però speciale iPhone SE è il suo processore A13 Bionic, lo stesso che monta anche un top di gamma come iPHone 11 Pro che costa centinaia di euro in più. La singola fotocamera sul retro scatta belle foto, anche se potrebbe presentare qualche difetto per ambienti con scarsa illuminazione. Inoltre il device è molto fragile a causa del vetro anche sul lato posteriore. Per avere un iPhone al prezzo di 499 euro, però, va bene.

3. Nokia G20, la batteria ha un nuovo re

Non pensate al vecchio e amato Nokia 3310, capace di reggere a ogni urto e di restare acceso per giorni senza vedere nemmeno l’ombra del carica batteria. Il nuovo device di Nokia, il G20, è però in grado di rimanere attivo per tre giorni grazie alla batteria da 5050 mAh, anche se potrebbe tentennare quando si utilizzano troppe app allo stesso momento. Ottima la Ram da 4 Gb e lo spazio di archiviazione, estendibile fino a 512 Gb grazie al supporto di schede MicroSD. Buona anche la fotocamera (48 megapixel per quella principale) che grazie alla modalità notturna è in grado di catturare le immagini anche in ambienti bui. Se si considera che, sul sito ufficiale di Nokia, è possibile acquistarlo a soli 179 euro, rappresenta un vero affare per chi vuole spendere poco per avere un buon telefono.

4. One Plus Nord N10 5G, per chi vuole risparmiare davvero

Se non si vuole spendere più di 300 euro, allora la scelta è quasi obbligata: One Plus Nord N10 5G. Al costo di soli 279,90 euro, ci si porta a casa uno smartphone dalle buone prestazioni. Lo schermo LCD con frequenza di aggiornamento a 90 Hz lo rende pratico e dinamico, mentre i 6 Gb di Ram e 128 Gb di memoria non sono secondi a nessuno. Le foto scattate grazie ai 48 megapixel del principale di quattro obbiettivi non faranno rimpiangere i device più costosi. Qualche difetto si riscontra solo in condizione di scarsa luminosità. One Plus inoltre garantisce lo sviluppo di aggiornamenti per i prossimi tre anni. Sul sito ufficiale è possibile acquistarlo anche con una pellicola salvaschermo, aggiungendo solo 7,49 euro.

5. TCL Pro 5G, il meno caro dei top di gamma

Last, but not least il TCL Pro 5G. Non è proprio economico, ma se rapportato ai top di gamma delle varie aziende è sicuramente quello che costa meno. Grazie al processore Qualcomm Snapdragon 750G infatti è molto potente, tanto da vantare secondo Wired le migliori prestazioni dei device riportati in questa guida, con un tocco di design. Ciò però si ripercuote sulla fragilità incarnata dal telaio in alluminio e dal vetro anteriore e posteriore. Lo schermo AMOLED da 6,67 pollici è ampio e luminoso, mentre la batteria da 4500 mAh dura comodamente per un giorno intero. Dotato di ingresso jack per le cuffie e supporto a MicroSD, promette ancora due anni di aggiornamenti di sicurezza, uno in meno rispetto ai concorrenti di Google e Samsung. Su Amazon, il prezzo è di 859 euro.