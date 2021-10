Gli ultimi anni rappresentano la vera età d’oro della fotografia mobile. Dispositivi sempre più aggiornati, obiettivi multipli e fotocamere da centinaia di megapixel uniti a software all’ultimo grido consentono di scattare foto eccellenti anche con lo smartphone. Che si possegga un iPhone o un device Android, oggi tutti vantano capacità di scatto eccezionali, ma treppiedi, microfoni e luci video possono elevare la qualità del lavoro.

Se siete alla ricerca di qualche accessorio per migliorare le vostre foto ricordo oppure volete scattare come dei veri professionisti, ecco una lista d’acquisto proposta da Wired. Un elenco di hardware, ma anche qualche app interessante da provare.

Smartphone, i migliori accessori per scattare foto da professionisti

1- Moment Anamorphic Lens, zoom e filtri da pro

Come sostengono gli esperti di Wired, le fotocamere degli smartphone hanno un solo difetto: l’obiettivo integrato è troppo piccolo. Ecco che entra in gioco la Moment Anamorphic Lens, capace di espandere notevolmente il raggio d’azione del proprio telefonino intelligente. L’azienda ne produce diverse, in grado di filtrare l’immagine o fornire uno zoom più dettagliato. Il Moment Anamorphic è l’ideale sia per i video che per le fotografie scattate con modalità grandangolare. Se invece si è interessati ai ritratti, il consiglio vira sull’obiettivo da 58 millimetri, per un ingrandimento 2x e un ottimo effetto bokeh. Il prezzo, sul sito ufficiale, parte da 149 dollari (circa 130 euro).

2- Shoulderpod G2, supporto per ogni necessità

Molto spesso, una delle difficoltà maggiori da affrontare quando si registrano video su cellulare è la stabilizzazione dell’immagine. Nonostante il suo aspetto curioso, l’accessorio migliore è lo Shoulderpod G2. Si tratta di un’impugnatura con sei supporti differenti che offrono spazio anche per fari e microfoni esterni. Inoltre, ha un attacco per treppiede in modo che possa essere mobile o fisso a seconda delle necessità. Il prezzo, sui principali store di e-commerce, è di 61,93 euro.

3- Luce LED Aputure MC RGBWW, per gli scatti al buio

Non solo stabilizzazione. Molti device non si comportano come vorremmo in condizioni di scarsa illuminazione o buio totale. Nonostante il boom delle modalità notturne presentate da Apple, Samsung & Co., gli scatti in ombra non sono mai di alta qualità. Ecco perché è necessario un faro esterno e la migliore offerta giunge della Luce LED Aputure MC RGBWW, che consente di modificare la temperatura del colore per adattarla alla luce ambientale. In aggiunta, si ricarica tramite USB-C o in modalità wireless con la maggior parte dei dispositivi senza fili. Il prezzo, sui principali store online, è di 129 euro.

4- Røde Videomic Go, audio da studio

Come sostiene Wired, un buon video non è nulla senza un buon audio. I microfoni però possono diventare molto costosi e ingombranti. Una soluzione a entrambi i problemi sembrerebbe quella rappresentata da Røde Videomic Go, punto di riferimento per il magazine americano in termini di scatti personali. Piccolo e leggero, non ha bisogno di alimentazione esterna poiché sfrutta l’energia della batteria dello smartphone. Per collegarlo è sufficiente un cavo jack 3,5 millimetri da inserire nella porta delle cuffie. Il prezzo online si aggira intorno agli 80 euro, ma è possibile trovarli scontati a poco più di 60.

Joby GripTight Tripod Mount, il treppiede per andare ovunque

Non sempre è possibile scattare tenendo lo smartphone in mano e purtroppo ancora meno volte si riesce a trovare una superficie piana su cui assestarsi. In casi di scarso equilibrio è meglio possedere un Joby GripTight Tripod Mount. Grazie ai suoi piedi articolati e regolabili a proprio piacimento, lo smartphone manterrà l’equilibrio su ogni superficie e potrà attaccarsi a ogni elemento, come i pali della luce o i rami degli alberi. Eccezionale per i vlogger, è abbastanza piccolo da poter essere usato come un monopiede e supporta alla perfezione i nuovi iPhone 12 e 13. Il prezzo, sui principali estore, è di 29,59 euro.

Grain, Halide e ProCam X, tre app per tutti i gusti

Non solo hardware, un buon fotografo ha anche bisogno dei software giusti. Sebbene ogni smartphone possieda variegate opzioni per la sua fotocamera, è necessario ricorrere ad app terze per poterne sfruttare a pieno tutte le potenzialità. Fra le migliori, per quanto riguarda i dispositivi Android, c’è indubbiamente ProCam X. Al costo di soli 5 euro, offre funzionalità manuali per gestire ISO, velocità e apertura dell’otturatore. Molto più ampia invece l’offerta per i dispositivi iOS. Wired segnala Grain e Halide. La prima, al costo di 4,99 euro al mese (29,99 all’anno), consente di accedere a un set completo di modalità professionali per modificare colori delle foto ed editare i video. La seconda, meno cara dati i soli 12,49 euro annui di costo (2,99 per un solo mese), offre strumenti per portare le fotografie a un livello davvero alto, tanto da portare l’iPhone quasi al pari di una macchinetta professionale.