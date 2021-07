Mille euro per uno smartphone. Tanto costano i top di gamma, indipendentemente se Android o Apple. Non tutti, però, possono o sono disposti a sborsare una cifra così alta per un telefonino. Nessun problema, perché alla qualità si accede anche con cifre nettamente inferiori. Se siete alla ricerca di un prodotto relativamente a basso costo da acquistare, ecco la lista dei cinque migliori device stilata da Wired.

I cinque migliori smartphone a basso costo

Il top in assoluto: Google Pixel 4A

Poco meno di 400 euro. Tanto serve per portare a casa uno dei migliori smartphone sul mercato. Basterebbe questo per convincere molti acquirenti nella loro scelta, ma il nuovo prodotto realizzato da Google offre qualità che vanno ben oltre il costo non elevato. Pixel 4A infatti vanta, secondo gli esperti di Wired, una delle migliori fotocamere in circolazione, capace di competere anche con gli obiettivi di smartphone di fascia più alta: sugli scudi la modalità notturna che consente di immortalare la via Lattea come se aveste una macchina fotografica professionale. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, la memoria è di 128 Gb, la Ram da 6 e il processore è Qualcomm Snapdragon 730G. La batteria da 3140 mAh garantisce un utilizzo di un giorno intero. Ovviamente non è esente da difetti: non resiste all’acqua, non ha ricarica wireless e lo schermo è poco visibile in ambiente molto luminoso.

Il meglio per iOS: iPhone SE

Apple, si sa, non ha prezzi accessibili a tutti, ma da quando ha lanciato sul mercato il modello SE ha provato ad avvicinarsi a un pubblico più ampio. Più piccolo rispetto ad iPhone 12, non ha il Face ID, ma si sblocca solo tramite impronta digitale ed è ancora dotato del tasto Home. Fra i punti di forza svetta sicuramente il processore A13 Bionic, lo stesso di iPhone 11 che costa però qualche centinaio di dollari in più. Ottima la singola fotocamera sul retro, interamente rivestito in vetro. Si consiglia pertanto l’acquisto di una custodia per cautelarlo da eventuali cadute. È disponibile in tre versioni definite dalla capacità di memoria: la più piccola, da 64 Gb, costa 499 euro, quella da 128 Gb costa 550 euro, mentre la versione più capiente da 256 Gb richiede un investimento da 671 euro.

Samsung Galaxy A32, la qualità vale 299 euro

Se il vostro budget non supera i 300 euro allora Samsung ha ciò che fa per voi. Galaxy A32 infatti ha un costo di 299 euro e fornisce 128 Gb di memoria, supporto alla rete 5G e un chip MediaTek Dimensity 720 che ne offre prestazioni sempre fluide. Non ha uno schermo OLED, ma può fare forza su una frequenza da 90 Hz. Eccezionale la batteria da 5000 mAh che garantisce un utilizzo prolungato fino a due giorni, mentre la quadrupla fotocamera posteriore è in grado di catturare ogni scatto abbiate in mente. La principale, da 48 megapixel, è però poco adatta agli scatti notturni, che nonostante la modalità Night Shift tendono ad essere poco dettagliati.

Moto G Power, il segreto è la batteria

Se tutto ciò che cercate è un device capace di supportare le vostre lunghe chiamate con il partner oppure lunghissime sessioni di gioco, allora è sul Moto G Power che dovete virare. Il prodotto di Motorola, il cui prezzo si aggira oggi intorno ai 200 euro, offre una batteria da 5000 mAh capace di durare fino a tre giorni interi con una sola ricarica. Il processore Snapdragon 662 e i 4 Gb di Ram garantiscono prestazioni ottimali anche in sovraccarico con numerose app in esecuzione. La memoria da 64 Gb è buona, ma da Wired consigliano di acquistare una scheda SD esterna.

TCL 20 SE, l’ideale per chi non ha pretese

Fra i prodotti forse meno conosciuti, ma sicuramente degni di nota, c’è l’intera gamma di TCL, azienda cinese che produce tre versioni che rientrano in ogni fascia di prezzo. La più economica è TCL 20 SE: disponibile al prezzo di 130 euro, vanta una batteria da 5000 mAh che offre un’autonomia di oltre due giorni, ma non gode di un’ottima fotocamera, carente soprattutto in ambienti con scarsa illuminazione. Il processore Snapdragon 460, unito a una Ram da 4 Gb, è sinonimo di buone prestazioni ma si sconsiglia di aprire troppe app simultaneamente se non si vuole incappare in rallentamenti.