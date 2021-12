Lo smartphone è il regalo di Natale hi-tech per eccellenza. Vasta scelta, facile reperibilità e prezzi per tutte le tasche ne fanno una delle opzioni più gettonate da mettere sotto l’albero. Apple e Samsung guidano le classifiche, ma esistono molti device forse meno noti eppure ugualmente all’altezza. Wired ne ha scelti nove, ognuno per ogni tipologia di utente. Dal dispositivo ideale per i vlogger al must have per gli amanti dei selfie, ecco gli smartphone da acquistare in vista delle prossime feste.

LEGGI ANCHE: I migliori smartphone in rapporto qualità-prezzo

Smartphone, i migliori 9 device da regalare per Natale 2021

1. Vivo V21 5G, lo smartphone ideale per i selfie

Una fotocamera frontale da 44 megapixel con stabilizzatore ottico rende il Vivo V21 5G lo smartphone ideale per gli amanti dei selfie. È in grado di scattare ottimamente in qualsiasi condizione di luce, sfruttando anche l’intelligenza artificiale per diminuire il rumore e aumentare la qualità al buio. A migliorare il tutto, un doppio flash frontale che rende luminosa anche la notte più cupa. Il design è semplice ma gradevole, così come il prezzo. Costa 368 euro.

You know us by now, we love tests! 😏 And well, we also love doughnuts… 🍩 Why not combine the two in a fun and tasty challenge for our new V21 5G? 🤐 #vivoEurope #vivoV21 #Perfectshot pic.twitter.com/NrAgMDy7BN — vivo Europe (@vivo_europe) June 15, 2021

2. Honor 50, il multicamera dal design alternativo

Uno dei maggiori difetti degli smartphone moderni è la quasi totale uniformità di stile. Che si tratti di un iPhone o dell’ultimo modello di Samsung, molti device si somigliano per forma e dimensioni. Secondo Wired però c’è una soluzione di stampo alternativo. Si tratta dell’Honor 50, device dell’azienda cinese ora divisa da Huawei che vanta anche i servizi di Google. Il retro con il nome del brand è davvero singolare, anche grazie a due cerchi che ospitano le due fotocamere che ne danno una parvenza estroversa e simpatica. Il prezzo è di 549 euro sul sito ufficiale.

3. Xiaomi 11T Pro, il must have per i vlogger

Siete amanti del viaggio e non vedete l’ora di raccontare a tutti la vostra prossima vacanza? Allora non potete fare a meno di acquistare il nuovo Xiaomi 11T Pro, lo smartphone ideale per realizzare vlog di qualità. La fotocamera registra video in 8K HDR, mentre il chip Snapdragon 888 supporta il 5G e garantisce alte prestazioni anche durante l’utilizzo più intenso. Ottimo anche il display da 6,6 pollici a 120 Hz. Il tutto a 599,80 euro, prezzo che per un top di gamma è ben più economico rispetto alle altre aziende.

4. Realme GT Neo 2, alte prestazioni a prezzi accessibili

Display AMOLED 120 Hz, tripla fotocamera con intelligenza artificiale da 64 Megapixel, 12 Gb di Ram e audio dolby atmos. Il Realme GT Neo 2 rappresenta un’ottima scelta soprattutto se rapportato al suo prezzo, che si assesta a 499 euro. Ottimo anche per il gaming grazie a prestazioni di alto livello fornite dal chip Qualcom Snapdragon 870 e dalla modalità GT 2.0, che ottimizza le prestazioni per le sessioni di gioco. Il prezzo è di 489 euro.

5. Lenovo Legion Phone Duel 2, il top per i gamer

Nell’ultimo decennio, gli smartphone si sono trasformati in una discreta piattaforma da gaming con prodotti di alta qualità e prestazioni sempre più ottimali. Fra le opzioni sul mercato, Wired consiglia il Lenovo Legion Phone Duel 2. Il device pieghevole è dotato di un chip Qualcomm Snapdragon 888 5G e sistema di raffreddamento twin-turbo che garantisce un elevato standard di prestazioni. La batteria vanta una longevità di quasi un giorno intero, mentre i comandi Octa-Trigger e il feedback aptico conferiscono all’utente sensazioni che non hanno nulla da invidiare ai controller per console. Il prezzo è di 799 euro.

6. Oppo Find X3 Pro, display AMOLED con 1 miliardo di colori

Il top di gamma di Oppo, il Find X3 Pro, rappresenta per Wired una delle migliori scelte del 2021 grazie a un comparto foto-video di alta qualità. Degno di nota anche il display, un AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 1440×3216 pixel e frequenza di aggiornamento 120 Hz. È in grado di visualizzare un miliardo di sfumature diverse di colore, garantendo qualità e resa quanto più vicine possibile alla realtà. Il prezzo sale rispetto ai competitor citati precedentemente, dato che è acquistabile al costo di 849,99 euro.

7. Fairphone 4, uno smartphone sostenibile

Anche la telefonia tiene d’occhio la sostenibilità, cercando di salvaguardare la natura durante i processi di produzione. In tal senso, il miglior device è il Fairphone 4, assemblato con materiali riciclati ed ecosostenibili e di facile manutenzione. La sua struttura infatti consente di operare con l’uso di un semplice cacciavite per giungere anche ai settori più interni del dispositivo. Ha un display Full HD da 6,3 pollici, una fotocamera da 48 Megapixel, 6 Gb di Ram e fino a 256 Gb di spazio di archiviazione. Il prezzo parte da 579 euro.

Say hello to the Fairphone 4: Sustainable. Long-lasting. Fair. 📱🌿 Our most sustainable smartphone, now with 5G speed, 5-year warranty and electronic waste neutral. Check it out ➡️ : https://t.co/HD6ltOhczX#fairphone #fairphone4 pic.twitter.com/WAW5zQrbal — Fairphone (@Fairphone) September 30, 2021

8. iPhone 13 Pro, per chi non rinuncia a Apple

Chiudiamo la lista con i prodotti delle due case di telefonia più gettonate. Apple è ora sul mercato con il nuovissimo iPhone 13 Pro, dotato del moderno chip Apple A15 e di una tripla fotocamera che sfrutta al massimo le potenzialità dell’intelligenza artificiale. Disponibile in due versioni da 6,1 e 6,7 per il Pro Max, incorpora nelle fotocamere una “Modalità cinema” in grado di far realizzare video in 4K degni del grande schermo con messa a fuoco consentita a soli 2 centimetri di distanza e una cattura della luce superiore del 92 per cento rispetto al predecessore. Il prezzo non è economico, come ogni top di gamma Apple, dato che parte da 1189 euro.

9. Samsung Galaxy Z Flip 3, perché pieghevole è trendy

Ultimo prodotto della lista di Wired è il nuovo Samsung Galaxy Z Flip 3, il device pieghevole dell’azienda di Seoul che affianca il Z Fold. Il display è un AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 2640×1080 pixel e rappresenta uno dei migliori smartphone tascabili sul mercato. La batteria da 3300 mAh garantisce una longevità di 16 ore in riproduzione video e 12 in navigazione internet LTE, con ben 51 ore (pari a poco più di due giorni) in riproduzione audio. Il prezzo è leggermente inferiore all’iPhone 13 Pro, dato che parte da 978,90 euro.