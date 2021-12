L’arrivo dell’inverno porta con sé freddo pungente, meteo avverso e, negli ultimi anni, difficoltà a consultare tablet e smartphone. I device touchscreen infatti hanno bisogno del contatto diretto con la pelle per funzionare senza intoppi. In tal senso l’uso di guanti spesso comporta problemi di risposta da parte dei dispositivi. Wired ha quindi stilato una lista con i migliori accessori con materiale adatto all’uso dei device moderni. Un’ottima idea anche per i regali di Natale dato l’approssimarsi delle festività.

Smartphone e tablet, i migliori guanti per i device touchscreen

1. Mujjo, il top in assoluto per consultare gli smartphone

Il meglio che si possa trovare sul mercato, sia in termini di calore che di praticità. I guanti isolanti di Mujjo sono per Wired ideali per usare lo smartphone in ambienti freddi al pieno delle funzionalità, dallo sblocco alla risposta in caso di chiamate. Caldi e confortevoli, vantano strisce di gomma sulle dita e soprattutto sul pollice per migliorare la presa. Non sono water resistant, ma vanno bene anche in caso di fitte nevicate. Il prezzo sul sito di Amazon è di 32,03 euro, ma ne esiste anche una versione con triplo strato di isolamento a 68,05 euro.

2. Moshi Digits, i migliori guanti con tessuto a maglia

Economici, pratici e perfetti per gli amanti dei lavori a maglia. I Moshi Digits sono, per Wired, i migliori guanti hi-tech simili per l’aspetto a quelli tradizionali. Allo stesso modo dei Mujjo, sono dotati di alcune strisce di gomma con motivo ondulato che migliorano la presa, fondamentali in quanto il tessuto a maglia potrebbe risultare scivoloso. Uno dei maggiori difetti è però la resistenza all’uso sostenuto, dato che tendono a sfilacciarsi facilmente anche dopo un breve contatto con la neve. Attualmente non sono disponibili su Amazon, ma è possibile acquistarli dall’Italia sul sito ufficiale. Il prezzo è di 34,95 euro, cui bisogna aggiungere le spese di spedizione.

3. Black Diamond screen tap, polso elasticizzato e grande aderenza

Uno dei maggiori impedimenti che si provano quando si usa lo smartphone con i guanti è la poca maneggevolezza e libertà delle dita. I guanti Screentap di Black Diamond, molto più sottili rispetto alla concorrenza, ovviano a questo problema senza perdere efficacia contro il freddo pungente. È facile usare il touchscreen con il pollice, quindi sono ottimi anche per l’uso del device con una sola mano ed è possibile digitare a una velocità quasi normale. Questi guanti vantano un polso elasticizzato per una vestibilità aderente e una clip di plastica per unirli insieme e non perdere mai la metà della coppia. Il prezzo su Amazon è di 20 euro.

4. Seal Skinz, lo smartphone a mezzo servizio

Come ricordano gli esperti di Wired, i Seal Skinz con Fusion Control sono perfetti in caso si voglia intraprendere una battaglia di palle di neve. Consentono, inoltre, la possibilità di usare liberamente lo smartphone in ogni momento, seppur solo con indice e pollice. Sono caldi, ma nello stesso tempo non troppo spessi, impedendo comunque all’umidità di penetrare fino alle dita. Presentano uno strato esterno di pelle di capra e uno intermedio in lana merino. Il prezzo su Amazon è di 63,83 euro.

5. Quanta Vici, i guanti riscaldati con tre impostazioni di calore

Ultimi, ma non meno efficaci, i guanti Quanta Vici. Per Wired si tratta del miglior prodotto dotato di tecnologia riscaldante a tre modalità grazie a un sistema di batteria che adatta la temperatura interna. L’uso del touchscreen qui è disponibile su tutte le dita, a differenza dei Seal Skinz, ma il sistema di riscaldamento tende a funzionare meglio su indice e pollice, trascurando le altre. La batteria dura soltanto cinque ore e alcune cuciture interne possono risultare fastidiose durante l’utilizzo. Il prezzo, sul sito ufficiale, è molto alto e ammonta a 237 euro.