Smart working: proroga 31 agosto, per quali lavoratori

Un emendamento in Commissione Affari Sociali ha prorogato lo smart working fino al 31 agosto. Ecco quali categorie di lavoratori potranno usufruire di questo tipo di agevolazione fino al termine dell’estate.

Proroga smart working al 31 agosto

Un emendamento in Commissione Affari Sociali ha prorogato lo smart working. Il datore di lavoro sarà tenuto a comunicare in via telematica, al ministero del Lavoro i soli «nominativi dei lavoratori e la data di inizio e cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile», e non tutti i Pdf degli accordi individuali sottoscritti con i singoli lavoratori (che comunque l’azienda dovrà conservare).

Dunque, il governo ha rinnovato il lavoro telematico per la terza volta, dopo le scadenze inizialmente fissate per il 31 marzo e poi 20 giugno. “In commissione Affari sociali abbiamo approvato l’emendamento, riformulato dal governo, che proroga lo smart working per i lavoratori fragili pubblici e privati. Siamo soddisfatti che il governo abbia accolto la richiesta del M5S, che si è battuto fin da subito per colmare questa lacuna”, hanno spiegato in una nota i pentastellati Francesca Ruggiero, Vittoria Baldino e Niccolò Invidia. “In questo modo – hanno sottolineato – chi è affetto da patologie che ne determinano la vulnerabilità potrà continuare a svolgere le proprie mansioni in totale sicurezza”.

Quali lavoratori possono usufruirne

Hanno diritto fino al 30 giugno dell’anno corrente ad usufruire dello smart working, il lavoro in modalità agile, tutti quei lavoratori definiti fragili. In aggiunta, anche i genitori di figli con fragilità possono usufruire del diritto allo smart working.

“Esprimo profonda soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento che proroga fino al 30 giugno il regime di tutela per i lavoratori fragili pubblici e privati. La misura non sarebbe stata possibile senza le risorse stanziate dal ministro della Salute. Era fondamentale garantire ai lavoratori vulnerabili la possibilità di continuare a svolgere le proprie occupazioni in totale sicurezza”, ha dichiarato in una nota il sottosegretario alla Salute Andrea Costa.