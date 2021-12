Nuove regole per lo smart working: accordo tra Governo e parti sociali

Governo, sindacati e Confindustria hanno trovato l’accordo per le nuove regole sullo smart working. Il protocollo nazionale contenente le linee guide per la contrattazione collettiva del lavoro agile, che varrà anche per il settore privato, ha ricevuto il via libera anche dalle parti sociali. Si tratta di uno dei primi provvedimenti in Europa con cui si disciplina la nuova metodologia di lavoro, sempre più diffusa dall’inizio della pandemia. Soddisfatti i sindacati e le imprese, che hanno detto sì al termine dei lunghi confronti tenuti con il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando.

Smart working: i punti centrali dell’accordo

Tanti i punti su cui si focalizza l’accordo. Innanzitutto il lavoratore potrà aderire allo smart working su base volontaria, sottoscrivendo un accordo individuale e con la possibilità di recedere. Secco no ai licenziamenti o a eventuali sanzioni disciplinari in caso di rifiuto del lavoro agile. Chi aderisce avrà autonomia nello svolgimento del lavoro, purché sia nel rispetto delle attività assegnate e dell’operatività dell’azienda. Bisognerà comunque individuare la fascia oraria di “disconnessione”. All’interno del protocollo sono previsti permessi orari già inseriti nei contratti collettivi, mentre non ci sono prestazioni straordinarie. In caso di malattia, infortuni, permessi e ferie, il lavoratore ha il diritto di disattivare i dispositivi di connessione o di tralasciare eventuali comunicazioni per poi riprenderle al momento del ritorno al lavoro. Infine, un punto fondamentale delle nuove regole riguarda il luogo di lavoro, che sarà a totale discrezione del lavoratore purché abbia caratteristiche che soddisfino la regolare esecuzione dell’attività. Si parla di sicurezza e riservatezza, ma anche di interconnettività alle reti aziendali.