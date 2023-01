Sky, i film e le serie tv in arrivo a gennaio 2023

Sky è una tra le reti televisive a pagamento più utilizzate in Italia e in Europa, che ogni mese aggiorna il suo palinsesto di film e programmi di ogni tipologia. A gennaio 2023 ci saranno tantissime nuove uscite tra cui film e serie TV in anteprima. Ecco la lista completa dei nuovi arrivi e le relative date.

I film in uscita su Sky a gennaio 2023

Tra i film in uscita in questo mese troviamo: Jurassic World – Il Dominio (1 gennaio), Il Giorno più bello (2 gennaio), L’eredità della vipera (3 gennaio), La figlia oscura (4 gennaio), Un anno con Salinger (5 gennaio), Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo (6 gennaio), I delitti del Barlume – Indovina Chi? (9 gennaio), The Hollow Point – Punto di non ritorno (10 gennaio), Il re degli scacchi (15 gennaio), I delitti del Barlume – Resort Paradiso (16 gennaio), Quo Vadis, Aida? (17 gennaio), The God Committee – La Scelta (21 gennaio), I delitti del Barlume – E allora Zumba! (23 gennaio), Harry Haft – Storia Di Un Sopravvissuto (25 gennaio), Anna Frank e il diario segreto (27 gennaio), Per niente al mondo (29 gennaio), Siccità (30 gennaio).

Le serie TV in uscita su Sky a gennaio 2023

Per quanto riguarda le serie TV invece, ci sono meno uscite ma tantissime novità interessanti tra cui: la prima stagione de Il commissario Gamache – Misteri a Three Pines (in arrivo l’8 gennaio), la prima stagione de Il miniaturista (11 gennaio), la prima stagione in lingua originale di The last of us (16 gennaio), la prima stagione di Call my agent – Italia (20 gennaio), la prima stagione di Litvinenko – Indagine sulla morte di un dissidente (25 gennaio) e la tredicesima stagione di Ncis: Los Angeles (30 gennaio).