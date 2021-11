Skam Italia 5, Netflix annuncia il cast e l’inizio delle riprese

«Eva, Niccolò, Asia, Elia, Sana, Silvia, Viola, Filippo, Federica, Luca, Malik, Edoardo, Rami, Giovanni e Martino si stanno preparando per voi. Sono ufficialmente iniziate le riprese di SKAM Italia 5». Con questo post su Instagram e la foto del ciak, Netflix Italia ha annunciato l’inizio dei lavori dell’ultima stagione di una delle serie tv più attese e di maggior successo della piattaforma. I fan e gli appassionati non vedevano l’ora, tanto da invadere la pagina ufficiale del colosso dello streaming, che ha collezionato sul post dell’ufficialità oltre 85mila mi piace in una ventina di minuti.

Il successo di Skam Italia

Skam Italia è una delle serie tv che ha riscosso maggior successo negli ultimi anni. Nata nel 2018, dal gennaio del 2020 è approdata su Netflix e soltanto a giugno scorso è arrivata la notizia relativa al rinnovo del prodotto per un’altra stagione, la quinta. Ideata e girata da Ludovico Bessegato, Skam Italia fa parte di un franchise, dal titolo Skam, partito in Norvegia nel 2015. La web-serie norvegese si è diffusa in tutto il mondo e ora vanta versioni in gran parte d’Europa, oltre a spettacoli teatrali e libri. La storia parla di un gruppo di ragazzi del liceo J.F. Kennedy di Roma. Tra amore, amicizia, sesso, salute mentale, dipendenze, violenza e discriminazione di vario tipo, i protagonisti vedono intrecciarsi le loro vite e hanno dato vita a un vero successo tra gli adolescenti e non solo.

La quinta e ultima stagione

La regia per la nuova stagione, però, è cambiata. Al timone della serie non ci sarà più Ludovico Bessegato ma toccherà a Tiziano Russo coordinare il lavoro dietro la cinepresa. Bessegato, però, figura tra gli autori. Sta a loro portare a termine il viaggio dei ragazzi di Skam Italia. Su Twitter, intanto, i fan continuano a dimostrare tutto il proprio attaccamento a storia e personaggi, tanto da portare l’hashtag #skamitalia subito in vetta ai trend. Non si sa ancora chi sarà il personaggio principale della serie ma secondo gli appassionati dovrebbe essere Elia. Dopo Eva, Martino, Eleonora (assente tra i nomi nel post) e Sana, potrebbe essere lui il protagonista della quinta stagione, che arriverà nel 2022.