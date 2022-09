Turchia, due banche sospendono i pagamenti con il sistema russo Mir

Due delle più grandi banche turche, la IsBank e la Denizbank (controllata dalla Emirates NBD), hanno sospeso le transazioni con il sistema di pagamento russo Mir dopo gli avvertimenti di Washington sul rischio di sanzioni. Gli Usa infatti considerano il sistema Mir un potenziale veicolo per finanziamenti illeciti. Una guida pubblicata dal dipartimento del Tesoro ha avvertito le banche al di fuori del Paese che stipulare o ampliare accordi con l’operatore russo «rischierebbero di sostenere gli sforzi della Russia per eludere le sanzioni statunitensi». IsBank e la Denizbank avevano aderito al sistema Mir, in funzione dal 2017 e pensato come alternativa a Visa e Mastercard, dopo l’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, aggiungendosi così ad altre tre banche turche: VakıfBank, Ziraat Bank e Halkbank. Queste ultime al momento non hanno annunciato alcun cambiamento nelle loro politiche.

Disagi per i turisti russi diretti in Turchia

Intanto l’associazione russa dei tour operator, ATOR, lunedì 19 settembre ha raccomandato ai propri clienti diretti in Turchia di portare con sé contanti. Si stima che da quando il sistema è stato lanciato siano state emesse più di 100 milioni ci carte Mir. Il che significa che più della metà della popolazione russa ne possiede una.

Erdogan e il rapporto con Mosca

Continua così l’atteggiamento ondivago della Turchia, membro Nato dal 1952, nei confronti della Russia. Da un lato il presidente Recep Tayyp Erdogan ha condannato l’invasione dell’Ucraina e una società che possiede con suo genero ha fornito droni a Kyiv. Inoltre ha agito come mediatore per l‘accordo del grano che ha permesso l’esportazione di oltre 3,6 milioni di tonnellate del cereale ferme nei porti ucraini a causa del blocco russo. Dall’altro però il presidente turco mantiene rapporti con Mosca, fondamentale fornitore di gas naturale del Paese. La scorsa settimana è stato fotografato mentre era a braccetto con Putin in occasione del vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai a Samarcanda, in Uzbekistan. Inoltre ha dichiarato che Ankara cercherà di aderire all’organismo guidato dalla Cina: se ciò avvenisse sarebbe il primo Stato Nato ad aderire all’alleanza.