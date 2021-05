Stasera su Rai3 alle 21,20 andrà in onda La principessa Sissi, primo storico film cult del 1955 con Romy Schneider nei panni della bellissima imperatrice d’Austria Elisabetta di Baviera. I tre film della serie ripercorrono la vita di Sissi, da prima del fidanzamento con Franz al matrimonio, il tutto in una versione fiabesca.

Nel primo capitolo in onda stasera, Elena (Uta Franz), figlia del granduca di Baviera, è destinata a sposare il giovane imperatore d’Austria Francesco Giuseppe (Karlheinz Böhm). Il sovrano, però, resta talmente affascinato dalle grazie di Sissi, sorella minore della promessa sposa, da scegliere lei come moglie e, dunque, futura imperatrice. Nel cast figurano anche Magda Schneider, vera madre di Romy nei panni della madre di Sissi, e Gustav Knuth in quelli del Duca Massimo Giuseppe in Baviera.

Un film che ha segnato la storia del cinema ed elevato Romy Schneider nell’Olimpo delle attrici, facendo piangere generazioni di telespettatori. Eccovi però alcune curiosità che potreste non conoscere.

1- Un errore nel titolo italiano

Il titolo italiano La principessa Sissi presenta un errore. Elisabetta infatti non ebbe mai il grado di “Principessa”, dato che nacque col titolo di Duchessa in Baviera.

2- La tragica fine di Romy Schneider

Come Sissi, anche Romy Schneider è scomparsa prematuramente. Distrutta dall’alcool e dalla depressione per la tragica scomparsa del figlio David, morì nel 1982, a soli 43 anni, a Parigi per colpa di un arresto cardiaco.

3- La morte del figlio di Romy Schneider

Il figlio di Romy Schneider, David Schneider, morì tragicamente a soli 14 anni per un incidente a casa dei nonni, dove rimase infilzato nel tentativo di scavalcare un cancello.

4- Romy Schneider spiata dalla Stasi

Nel 2009 la Bild ha riportato che l’attrice fu vittima di spionaggio da parte della Stasi dal 1976 all’anno della morte, per aver sostenuto alcuni oppositori della DDR.

5- Romy Schneider al lavoro con Dino Risi

Uno degli ultimi lavori di Romy Schneider, prima della sua scomparsa, fu in Fantasma d’amore del regista italiano Dino Risi.

6- La mamma di Sissi amante di Hitler

Il ruolo della madre di Sissi è interpretato dalla vera madre di Romy Schneider, Magda, che fu anche amante di Adolf Hitler. Fu la stessa Romy a dichiararlo nel suo libro di memorie, pubblicato postumo. L’attrice ha anche ricordato come ciò fosse stato un trauma molto forte per la sua infanzia.

7- La figlia di Franz è Livia de Il commissario Montalbano

La figlia di Karlheinz Böhm, volto di Francesco Giuseppe, Katharina, è nota al pubblico italiano per aver interpretato Livia nella serie televisiva Il Commissario Montalbano.

8- Il figlio di Franz protagonista in Tempesta d’amore

Un altro figlio di Karlheinz, Florian Böhm, ha interpretato Mike Dreschke nella soap tedesca Tempesta d’amore, in onda sulle reti Mediaset.

9- La vera primogenita di Sissi non compare nel film

La prima figlia di Sissi, Sophie, è morta alla giovane età di due anni, ma non ne viene mai fatta menzione nel film.

10- Il film in Italia dopo due anni dall’uscita in patria

Sebbene il film sia uscito nel dicembre del 1955, l’uscita in Italia risale a quasi due anni dopo, nel settembre del 1957, dopo che la pellicola aveva riscontrato un enorme successo in patria.