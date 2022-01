Sissi, stasera su Canale 5: che cosa succederà nell’ultima puntata in onda alle 21.25

Ultimo appuntamento con Sissi, in onda stasera, martedì 11 gennaio 2022, alle 21.25 su Canale 5. Diretta dal regista Sven Bohse, la miniserie in 6 puntate dedicata all’imperatrice Elisabetta d’Austria Ungheria, nota ai più come Sissi, si chiude con gli ultimi due episodi della prima stagione e porta a casa un ottimo feedback in termini di ascolti e gradimento del pubblico, che sembra aver apprezzato la rilettura moderna e anticonformista della storia.

Sissi: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

Sissi: la trama

Al centro della scena la figura pubblica e privata di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, la futura imperatrice austriaca Sissi. Raccontata attraverso un affascinante viaggio che, partendo dalla sua adolescenza in Baviera, arriva sino al matrimonio con l’imperatore Francesco Giuseppe I. Sposatasi per amore, presto o tardi, la giovane principessa si sentirà soffocata dal peso delle regole e delle imposizioni della casa reale. E, soprattutto, dalla presenza ingombrante della suocera. Costretta a rinunciare a sogni, ambizioni e libertà di scelta, si troverà a misurarsi col dramma della solitudine, che la trascinerà in un pericoloso loop di lutti personali, sofferenze, depressione, nevrosi e gravi problemi alimentari.

Sissi: il cast

Accanto ai due protagonisti principali, Dominique Devenport (Sissi) e Jannick Schümann (Franz), nel cast di Sissi figurano anche David Korbmann (il conte Grünne), Désirée Nosbusch (l’arciduchessa Sophie), Tanjia Schleiff (la contessa Esterházy), Julia Stemberger (la duchessa Ludovica), Giovanni Funiati (il conte Andrássy), Yasmani Stambader (Bela) e Paula Kober (Fanny).

Sissi: le anticipazioni sugli episodi di stasera

Nel primo dei due episodi, Franz sopravvive all’attentato e il Conte Grünne, interrogando l’esecutore materiale, scopre che è stato ordinato da un ungherese. La descrizione fornita dal testimone sembra corrispondere in tutto e per tutto a quella di Lajos, il protettore di Fanny. Che, intimorita, decide di accogliere l’invito di Sissi e di tornare a vivere nella Villa Imperiale. Mentre Franz parte per la Lombardia, deciso a soffocare le insurrezioni, Sissi si occupa dei feriti che fanno ritorno dal fronte. Quando, nell’ospedale allestito a Laxenburg, arriva anche Grünne, viene a sapere che a Milano gli austriaci stanno soccombendo e l’Ungheria potrebbe approfittare della loro debolezza per mettere in piedi un nuovo agguato. L’imperatrice decide, così, di raggiungere il Kaiser per consegnarli una lettera del Conte Andrássy ma l’uomo, accortosi che la moglie è di nuovo incinta, la accusa di averlo tradito.

Nel secondo, una tragedia senza precedenti si abbatte sulla coppia, facendoli sprofondare nello sconforto. Accettando di buon grado l’intercessione della consorte in favore dei rivali ungheresi, Franz prepara un viaggio a Buda, dove si recherà assieme alla sua famiglia per distendere i rapporti con la nazione più importante dell’Impero e incontrare Andrássy. Tutto sembra filare liscio fino a quando un nuovo tentativo di attentato prende di mira l’imperatore, che viene miracolosamente salvato. Questa volta il responsabile è ufficialmente Lajos che, una volta catturato, viene ucciso da Andrássy. I guai, però, non accennano a finire: la piccola Sophie, secondogenita di Sissi e Franz, si ammala e muore, gettando nuovamente i genitori nella disperazione e nel silenzio, e Fanny viene arrestata e condannata all’impiccagione.