Stasera 11 giugno su Rai Tre alle 21,20 andrà in onda Sissi – Il destino di un’imperatrice, terzo e ultimo capitolo della trilogia diretta da Ernst Marischka e con protagonista Romy Schneider. Nel cast tornano anche Karlheinz Böhm, Magda Schneider (vera madre di Romy, nei panni della madre di Sissi) e Gustav Knuth. Eccovi cinque curiosità sull’ultimo capitolo della trilogia dedicata a Sissi.

Cinque curiosità su Sissi – Il destino di un’imperatrice

1. Sissi-il destino di un’imperatrice: Il sequel rifiutato della protagonista

Originariamente, la storia di Sissi non doveva concludersi con Il destino di un’imperatrice, ma ci sarebbe dovuto essere un quarto capitolo. Il regista Ernst Marischka contattò Romy Schneider ma l’attrice rifiutò di interpretare ancora una volta il ruolo e il progetto saltò.

2. Sissi-il destino di un’imperatrice: Romy Schneider e la Sissi di Visconti

Dopo Il destino di un’imperatrice, Romy Schneider si allontanò dal ruolo di Sissi, ma non fu l’ultima apparizione nei panni dell’imperatrice. L’attrice infatti fu contattata da Luchino Visconti per riprendere i suoi panni in Ludwig, film sulla vita di Ludovico II di Baviera, procugino di Sissi. Dopo lo scetticismo iniziale, Schneider accettò a patto che il suo personaggio non venisse “romanticizzato”, ma piuttosto reso cinico e disilluso.

3. Sissi-il destino di un’imperatrice: il vero ruolo della sorella Elena nella malattia di Sissi

Ne Il destino di un’imperatrice, Sissi contrae una grave infezione polmonare. Per guarire intraprese un lungo viaggio nel Mediterraneo toccando la Grecia e l’isola di Madera. Nel film Sissi è raggiunta dalla madre. In realtà l’imperatrice d’Austria poté contare sulle cure e sull’affetto della sorella Elena di Baviera: la donna infatti, nonostante fosse incinta del suo secondo figlio, seguì Sissi fino a Madera.

4. Sissi-il destino di un’imperatrice: l’errore storico

La storia narrata nell’intera trilogia di Sissi è molto romanzata e spesso non corrisponde alla realtà dei fatti. Ciò accade anche in questo terzo capitolo. Il film racconta con onestà la pessima accoglienza della coppia imperiale a Milano e Venezia ma il finale è inventato. Nessuno applaudì Francesco Giuseppe né Sissi in piazza San Marco.

5. Sissi-il destino di un’imperatrice: il doppiaggio originale andato perduto

Come per i due precedenti capitoli, anche il doppiaggio originale in italiano de Il destino di un’imperatrice è andato perduto. Romy Schneider era doppiata da Maria Pia Di Meo che aveva sostituito Rita Savagnone, doppiatrice di Sissi nei precedenti due capitoli. La versione italiana oggi trasmessa in tivù è quella doppiata negli Anni 80. La voce di Sissi è quella di Cristiana Lionello mentre Claudio Capone doppia Karlheinz Böhm (Francesco Giuseppe) e Melina Martello Magda Schneider (Duchessa Ludovica).