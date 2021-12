Furto a casa Sirigu, da Ounas a Vidal calciatori nel mirino dei ladri

Momento delicato per il mondo del calcio. Non ci riferiamo alle vicende legate all’inchiesta plusvalenze, né a questioni prettamente legate al campo, ma alla serie di furti e aggressioni che stanno interessando calciatori o allenatori. Le ville e gli appartamenti degli atleti dei campionati italiani sono state prese di mira e sono stati ben tre i casi solo nell’ultimo weekend, cinque considerando l’ultimo mese.

Furto in casa Sirigu: ladri entrati da una finestra

L’ultimo tra i furti segnalati riguarda il portiere del Genoa, Salvatore Sirigu. L’ex estremo difensore di Torino, Paris Saint Germain e nazionale italiana, venerdì scorso è sceso in campo all’Olimpico di Roma per giocare contro la Lazio. Un match che ha visto il suo Genoa cadere per 3-1 sotto i colpi degli avversari biancocelesti. Al rientro a casa, però, il portiere rossoblù ha avuto una brutta sorpresa. Una banda di ladri ha sfruttato una finestra per entrare in casa sua e svaligiarla. Un furto, quello avvenuto nel quartiere di Albaro, a Genova, che è solo l’ultimo di una lunga serie. Pare che i malviventi siano ormai noti nel capoluogo per aver messo a segno decine di colpi con lo stesso modus operandi: si arrampicano sulle tubature esterne come nei migliori film hollywoodiani. Da casa Sirigu sono stati prelevati vari anelli e bracciali d’oro e d’argento.

Ounas: incubo in garage

Diversa la vicenda che riguarda Adam Ounas. Il calciatore del Napoli, appena rientrato a casa dopo l’allenamento di rifinitura e prima di partire per Milano, è stato fermato da due uomini in scooter. I malviventi lo avrebbero aspettato sotto casa, a Posillipo, e seguito dentro il garage. Lì il calciatore è stato immobilizzato e costretto a consegnare tutto: contanti, orologi, gioielli. Tanta paura e per fortuna nessun graffio per Ounas, che ha poi raggiunto i compagni per partire verso Milano, dove il Napoli ha affrontato il Milan. Terzo furto stagionale per la formazione napoletana, dopo quelli a Demme e al tecnico Spalletti di un paio di mesi fa.

Pistola alla tempia e rapina per Totò Di Natale

Ancora peggiore ciò che è successo a Totò Di Natale. L’ex attaccante di Empoli, Udinese e nazionale, ora allenatore della Carrarese, è caduto vittima di una vera e propria imboscata. Sei uomini sono entrati nella sua villa e hanno preso in ostaggio lui e la sua famiglia, nel tentativo di rapinare l’abitazione. Nonostante le minacce con coltelli e perfino con una pistola puntata alla tempia, Di Natale ha mantenuto il sangue freddo ed è riuscito a convincere i sei ad andarsene con un orologio di lusso dal valore di 30mila euro.

Vidal e Muriel: furti durante i match contro Milan e Villareal

Nelle scorse settimane, due i casi di cronaca che hanno visto protagonisti altrettanti calciatori. Quello più eclatante riguarda Arturo Vidal, centrocampista cileno dell’Inter la cui casa è stata svaligiata durante il derby con il Milan. La sua villa in provincia di Como è stata ripulita da oro, gioielli e perfino da un fuoristrada. Il totale della refurtiva ammonta a 400mila euro. Rubato “solo” qualche orologio, invece, una decina di giorni fa all’attaccante dell’Atalanta, Luis Muriel. Il colombiano era impegnato a giocare in Champions League contro il Villareal mentre i ladri rubavano i monili e qualche altro oggetto dal suo appartamento a Bergamo.