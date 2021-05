Il Monumento Bianco di Tal Banat, in Siria, era probabilmente un tributo ai caduti in guerra, risalente al terzo millennio avanti Cristo. Sarebbe quindi il più antico monumento al mondo con questa funzione. Precedentemnente si pensava che il sito archeologico fosse una fossa comune di combattenti nemici. Tuttavia, uno studio pubblicato sulla rivista Antiquity, e ripreso dal Guardian, suggerisce che la sua funzione fosse diversa: si tratterebbe di un memoriale dedicato ai caduti in una battaglia di almeno 5 mila anni fa. Non è escluso però che vi siano state sepolte anche le salme dei nenici uccisi in battaglia. Siti simili sono presenti nel Nord della Siria e si pensa che alcuni siano monumenti dedicati alle vittorie in battaglia, con eserciti sconfitti sepolti in fosse comuni. Alcuni di essi riportano iscrizioni mesopotamiche che inneggiano alla vittoria. Tuttavia, il sito di Tal Banat differisce sia per l’organizzazione dei corpi sia nella composizione del tumulo stesso. «Non sappiamo se la comunità che eresse il sito vinse o perse una determinata battaglia», osserva Anne Porter, dell’Università di Toronto. «Sappiamo però che presero i corpi dei morti da qualche altro luogo, forse molto tempo dopo l’evento, e li seppellirono in un enorme tumulo visibile a miglia di distanza». La costruzione del memoriale – un’impresa titanica all’epoca – avrebbe inviato un messaggio alle comunità vicine e ora solleva anche la possibilità che il significato di altri siti nella Siria settentrionale e centrale non sia stato pienamente compreso dagli archeologi.