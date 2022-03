Siria e Ucraina: le guerre di Putin sono un drammatico déjà vu

A 11 anni dall’inizio delle rivolte contro Bashar al-Assad – era il 15 marzo 2011 – martedì migliaia di siriani sono scesi in piazza nella regione di Idlib, enclave nel nord est del Paese non controllata dal regime – per esprimere la loro solidarietà all’Ucraina. Al grido di: «Dalla Siria all’Ucraina, il criminale è lo stesso». A Damasco l’aria è diversa. Cartelloni di Vladimir Putin in tenuta militare, circondato da generali o che stringe la mano ad al-Assad addobbano dall’inizio della guerra le strade della Capitale con la scritta: «Verrà la verità». Anche se finora l’unica verità è che Putin esattamente come Assad è rimasto solo, isolato dall’intera comunità internazionale.

Kharkiv e Mariupol sono destinate a essere le nuove Aleppo

Le immagini delle città distrutte dai russi e dei civili in fuga dall’Ucraina sono purtroppo familiari ai siriani che hanno vissuto sulla loro pelle gli stessi bombardamenti indiscriminati, gli stessi attacchi a ospedali e gli stessi assedi. Il tutto accompagnato dalla medesima propaganda. Come gli sfollati ucraini si stanno dirigendo soprattutto verso la Polonia e la Romania, i siriani fuggivano in Turchia, Libano e Giordania. Kharkiv o Mariupol, città martiri assediate e bombardate, possono essere considerate le nuove Aleppo.

I bombardamenti degli ospedali e la propaganda russa

Il bombardamento dell’ospedale pediatrico di Mariupol per esempio non può non riportare alla memoria la distruzione nel 2016 della clinica ostetrica gestita da Save the Children e Syria relief a Kafar Takharim, proprio nella provincia di Idlib. Ieri come oggi, la propaganda russa aveva puntato il dito contro i “terroristi” che si nascondevano negli ospedali dell’area bersagli per questo dei raid.

BREAKING NEWS : Save the Children supported maternity hospital in #Idlib bombed, casualties reported – numbers unconfirmed #Syria — SavetheChildren News (@SaveUKNews) July 29, 2016

Anche la proposta di Mosca di realizzare corridoi umanitari è un déjà-vu. Durante la battaglia di Aleppo Mosca usò la stessa tattica contro il parere di Washington, dell’Onu e della Croce Rossa. I siriani li avevano ribattezzati “corridoi della morte”. Sergei Riabkov, il viceministro degli Esteri russo, all’epoca dichiarava: «Ad Aleppo abbiamo come unico obiettivo alleviare le sofferenze dei civili». Questo prima che l’aviazione russa e siriana riducesse in polvere buona parte della città.

Siria-Ucraina: un film che si ripete

Insomma sembra di essere di fronte a un film che si ripete. Come ha sottolineato il giornalista siriano rifugiato in Germania Joud Hasan che sullo Spiegel ha raccontato come l’invasione dell’Ucraina abbia risvegliato in lui ricordi che fino a questo momento era riuscito a silenziare. Hasan nelle foto della disperazione degli ucraini e della distruzione delle città nel cuore dell’Europa ha rivisto la devastazione della sua terra. «Un uomo in piedi di fronte alla sua casa sposta lo sguardo da un piano all’altro. Non ci sono più finestre, niente porte e nessun colore», ha scritto Hasan. «Interno ed esterno si fondono. Due giorni fa, era sul suo balcone a bere il caffè prima che gli aerei russi bombardassero l’edificio. Poi l’uomo ha abbassato la testa e si è allontanato da tutto ciò che aveva». La scena è la stessa, cambia solo l’ambientazione.