Sirene – L’assassinio di Melania Rea, stasera su Nove: la storia dell’omicidio

La prima serata di Nove propone Sirene – L’assassinio di Melania Rea, in onda stasera, sabato 8 gennaio 2022, alle 21.25. Il documentario, prodotto da Discovery Italia, ripercorre il tragico caso della morte di Melania Rea e passa in rassegna le tappe delle indagini condotte dai Carabinieri di Ascoli Piceno. Un lavoro durato mesi che, non senza difficoltà, ha portato alla luce elementi, indizi e prove che hanno indicato come unico possibile colpevole il marito della vittima, Salvatore Parolisi, all’epoca militare dell’esercito.

18 aprile 2011. Una donna, Melania Rea, scompare mentre è in compagnia di suo marito e della figlia di 18 mesi. E’ suo marito, Salvatore Parolisi, a denunciarne la sparizione alle autorità L'assassinio di Melania Rea – sabato sera alle 21:25 sul NOVE pic.twitter.com/o8DZpqTn3j — NOVE (@nove) June 14, 2021

Sirene – L’assassinio di Melania Rea: l’omicidio

Era il 20 aprile 2011 quando la sede centrale della Polizia di Stato di Teramo riceveva una telefonata misteriosa. All’altro capo della cornetta, un uomo di mezz’età denunciava il ritrovamento di un cadavere, notato mentre girovagava nel bosco di Ripe di Civitella. Quel che insospettì gli inquirenti fu il tono per nulla turbato dell’interlocutore, talmente calmo da far pensare all’ipotesi di uno scherzo. Precipitatesi immediatamente sul luogo, le forze dell’ordine si accorsero quasi immediatamente che lo strano informatore aveva detto la verità. A pochi metri da un chiosco di legno, adagiato a testa in giù su un tappeto di foglie e aghi, giaceva il corpo di una giovane donna, Carmela Rea, nota a tutti col nome di Melania. Era seminuda, piena di ferite, il collo ricoperto di sangue e una siringa conficcata all’altezza del cuore. Pochi giorni prima, la donna aveva passeggiato per quei sentieri assieme alla famiglia. E, allontanatasi per andare in bagno mentre il partner e la bambina giocavano sull’altalena, non aveva fatto più ritorno. Scomparendo nel nulla e spingendo il marito a denunciare immediatamente l’accaduto alle autorità.

Sirene – L’assassinio di Melania Rea: le indagini

Contattati i familiari per l’identificazione della vittima, a precipitarsi sulla scena del crimine fu il fratello della donna. Parolisi, invece, che ne aveva segnalato la sparizione pochi giorni prima, venne avvisato da un amico carabiniere e, negli interrogatori preliminari, dichiarò che, qualche settimana prima, si era recato proprio lì con la famiglia per passare una giornata all’aria aperta. Prima che tutto degenerasse e la moglie facesse perdere qualsiasi traccia di sé. Dalle perizie e dai rilievi, iniziava ad emergere chiaramente la dinamica del delitto: in una zona abbastanza lontana dal piccolo parco giochi, qualcuno aveva aggredito la vittima con un coltello. Afferrandola di spalle, aveva tentato dapprima di sgozzarla, poi l’aveva colpita in più punti diversi del corpo, fino a farla morire dissanguata. Un totale di 35 coltellate a cui il killer, ritornato sulla scena dopo il delitto, aveva aggiunto anche una serie di incisioni che ricordavano delle svastiche. Abbandonandola lì, in mezzo agli alberi, con gli slip e i collant abbassati sotto le ginocchia. Di primo acchito, tutto faceva pensare a un’aggressione sessuale. Pista che, tuttavia, gli inquirenti scartarono subito, dal momento che Rea non aveva subito alcun abuso. Molto più verosimile, invece, lo scenario che la vedeva sorpresa dall’assassino in déshabillé, mentre era accovacciata per fare pipì. Scartato il potenziale ‘maniaco’, rimaneva quello del fanatico neonazista che aveva fatto scempio della sua vittima. Altra idea che non convinceva, più simile a un tentativo di depistaggio. Stessa interpretazione applicata anche alla siringa e al laccio emostatico, che avrebbero potuto far attribuire il crimine a un tossicodipendente.

Sirene – L’assassinio di Melania Rea: la pista passionale

Gli investigatori, dunque, decisero di rivolgere la loro attenzione alla pista passionale, approfondendo il rapporto tra i due coniugi. La relazione tra i due, dopo i primi anni di matrimonio, aveva iniziato a scricchiolare. Neppure la nascita della bimba li aveva aiutati a ritrovare un equilibrio destinato a frantumarsi nel 2010, quando Parolisi l’aveva chiamata per errore da un numero sconosciuto, che utilizzava in genere per mettersi in contatto con l’amante. Alla quale Rea riuscì a risalire in poco tempo: era un’allieva del marito. Davanti alla verità compiuta, l’uomo non negò ma sminuì l’importanza di quella relazione, allo stesso modo della ragazza, assicurandole di voler tentare di rimettere insieme i pezzi della loro storia e riconquistare il suo amore. Non si era trattato di altro che di promesse fatue. I contatti tra i due amanti, infatti, non si erano interrotti. Come dimostrato dall’account fake che, sui social, Parolisi utilizzava per chattare con la 26enne e nelle quali accennava a un futuro in cui Melania «sarebbe sparita dalla sua vista», tentando di convincerla ad avere ancora un po’ di pazienza. Il triangolo divenne, dunque, un possibile movente e, tre mesi dopo il delitto, il militare venne arrestato.

Sirene – L’assassinio di Melania Rea: la condanna di Salvatore Parolisi

Dal processo, iniziò ad emergere la figura di una persona fredda, estranea al ruolo di marito e padre e che aveva programmato l’omicidio della compagna per non doversene separare e non perdere così i privilegi di erede e la patria potestà. A supporto della sua colpevolezza, diversi elementi: la mancanza di un alibi, il comportamento anomalo assunto dopo l’omicidio, il conflitto con una moglie che non voleva lasciare ma della quale desiderava liberarsi. Nel luglio 2016, Parolisi è stato condannato a 20 anni di reclusione. Oggi, ancora detenuto nel carcere di Bollate, è stato degradato e Vittoria, che probabilmente assistette al massacro, è stata affidata alla famiglia materna.