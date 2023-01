Siracusa, bomba carta esplode in un condominio: indagini in corso

Un boato fortissimo nel cuore nella notte, paura e timore in un condominio di Siracusa: una bomba carta è stata fatta esplodere nell’androne, le forze dell’ordine avviano le indagini, Il noto quotidiano «Siracusa News» ha voluto ricordare ai cittadini che è «la quarta volta in pochi anni in cui la zona di viale Zecchino è stata effettivamente oggetto di diversi attentati dinamitardi».

L’esplosione della bomba carta a Siracusa

Panico e timore in un condominio a Siracusa, una bomba carta è stata fatta esplodere nell’androne, nella serata di martedì 10 gennaio. Tanti i danni provocati all’interno della palazzina, ma per fortuna per nessuno degli inquilini è stato ferito.

La polizia ha fatto partire le indagini, inoltre gli inquirenti hanno avviato il lavoro per studiare i filmati delle telecamere di sicurezza della zona. La bomba carta è stata piazzata nell’androne di un condominio in via Pietro Novelli, a Siracusa, alle ore 22 di martedì 10 gennaio. Il rumore dell’esplosione è stato fortissimo ed è stato avvertito anche nelle vicinanze del condominio: gli inquilini dello stabile e i residenti della zona, presi dal panico, sono scesi in strada.

I soccorsi arrivati sul luogo e i precedenti per eventi simili

Come riporta l’Ansa, i soccorsi sono subito intervenuti sul posto, sia la polizia sia i vigili del fuoco e hanno messo in sicurezza l’area. Gli agenti hanno acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona per cercare di identificare altri elementi utili alle indagini e individuare gli autori del danno.

Gli investigatori devono ancora capire se si tratti di un messaggio indirizzato a qualcuno di specifico che abita nel palazzo o di un semplice atto vandalico. Anche perché non è la prima volta che si verificano incidenti simili. Il quotidiano «Siracusa news» ha ricordato ai cittadini che è «la quarta volta in pochi anni in cui la zona di viale Zecchino è stata effettivamente oggetto di diversi attentati dinamitardi».