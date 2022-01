Sinner raggiunge Berrettini ai quarti, Italia protagonista agli Australian Open

Jannik Sinner vola per la prima volta in carriera ai quarti degli Australian Open: battuto l’idolo di casa Alex De Minaur con i parziali di 7-6, 6-3, 6-4 in poco più di due ore e mezza di gioco. Il numero 10 del ranking Atp raggiunge così Matteo Berrettini. L’Italia porta due tennisti tra i migliori otto in uno Slam per la quinta volta, la prima dal 1973, quando Adriano Panatta e Paolo Bertolucci si qualificarono ai quarti del Roland Garros. In assoluto, Jannik è il quinto azzurro ai quarti di finale del torneo di Melbourne dopo Giorgio De Stefani (1935), Nicola Pietrangeli (1957), Cristiano Caratti (1991) e, appunto, Matteo Berrettini.

Australian Open, Sinner contro Tsitsipas o Fritz

Partita perfetta quella disputata dal tennista altoatesino, che in tre set ha regolato l’australiano Alex De Minaur, numero 32 del tabellone. Per Sinner è il secondo quarto in uno Slam dopo il Roland Garros 2020. «Dal 2020 a oggi è cambiato tanto, lo scorso anno ho giocato tantissimo per la prima volta in carriera. Ora ho molta più esperienza, sono cresciuto sia come giocatore che come persona. Ho 20 anni ma sono maturato. Tsitsipas o Fritz? Sarà una partita difficile, li ho affrontati entrambi e li conosco», ha detto al termine della gara. Sinner, che è anche il più giovane a raggiungere i quarti dello Slam australiano da quando ci riuscì Nick Kyrgios nel 2015, attende di conoscere chi sarà il rivale sulla strada per la semifinale: affronterà uno tra Stefanos Tsitsipas e Taylor Fritz, che si sfidano in serale.

Australian Open, Berrettini affronterà Monfils

Mai due italiani avevano raggiunto i quarti di finale dell’Australian Open. Jannik e Berrettini, insieme, hanno eguagliato il precedente “record” azzurro del 1973 al Roland Garros. Attualmente numero 7 del ranking Atp, Matteo Berrettini è arrivato ai quarti di finale superando lo spagnolo Pablo Carreno Busta, dopo aver regolato al terzo turno il fenomeno iberico Carlos Alcaraz, classe 2003 considerato uno dei migliori tennisti della sua generazione. Domani, nei quarti, Berrettini affronterà il veterano francese Gael Monfils, numero 19 al mondo.