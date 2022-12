Sinisa Mihajlovic, le reazioni alla morte: da Baresi alla Meloni a Zoff

Mondo del calcio in lutto per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic, aveva 53 anni, la causa della scomparsa era la malattia che da mesi combatteva, la leucemia. Tutta l’Italia si unisce al cordoglio della famiglia ricordandolo con dei messaggi a lui dedicati.

Il comunicato del Bologna e le parole di Baresi e Zoff

Il primo a dare la triste notizia è stato il club del Bologna tramite un comunicato ufficiale spendendo alcune parole per il mister scomparso: «Addio mister, vivrai per sempre nel nostro cuore. In questi mesi Sinisa ha continuato a lottare lontano dai riflettori, circondato dall’affetto della sua splendida famiglia. Voleva vivere, voleva ritornare sui campi di calcio, che erano stati la sua vita da quando era bambino. Non ce l’ha fatta, Mihajlovic, eppure ha vinto anche stavolta. Abbiamo vissuto insieme a lui tre anni e mezzo meravigliosi e terribili, in uno stato d’animo che di solito non accompagna le spensierate vicende del pallone. Non solo il club, ma tutta la città lo ha accompagnato per quanto possibile in questo duro cammino: il Comune gli ha conferito la cittadinanza onoraria, i tifosi hanno rivolto al cielo i loro auspici di guarigione salendo in processione alla basilica di San Luca, il luogo dell’anima di tutti i bolognesi. Bolognesi che oggi ti piangono».

Arriva anche il commento di Dino Zoff, che è tra i primi a commentare la notizia: «Una persona a modo, molto chiara e determinata: è una perdita notevole per lo sport, il calcio e soprattutto per la famiglia». Anche la bandiera del Milan Franco Baresi lo ricorda: «Un uomo vero, la gente lo apprezzava per questo. È andato a testa alta fino alla fine. Lascia un grande vuoto nel mondo del calcio. L’ho affrontato in campo da avversario poche volte ma ho avuto modo di conoscerlo bene quando ha allenato il Milan. Ne ho apprezzato le doti umane e quelle professionali. Diretto, sincero, una grande uomo».

Le parole di Giorgia Meloni e Giuseppe Conte

I messaggi di cordoglio arrivano anche dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni: «Hai lottato come un leone in campo e nella vita. Sei stato esempio e hai dato coraggio a molti che si trovano ad affrontare la malattia. Ti hanno descritto come un sergente di ferro, hai dimostrato di avere un gran cuore. Sei e resterai sempre un vincente. A Dio Sinisa Mihajlovic».

Anche il leader del M5S Giuseppe Conte in un tweet ricorda Sinisa: «Sinisa Mihajlovic ci ha lasciato, non senza aver combattuto anche questa dura partita. Un ottimo atleta e un grande uomo di sport, mancherà ad ogni amante del calcio. Sentite condoglianze alla sua famiglia».