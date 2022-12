Sinisa Mihajlovic, la dottoressa che lo curava: «Un lottatore»

«Si è fatto amare da tutti anche qui, pur avendo una personalità decisa e a volte brusca. A me consigliò di acquistare un televisore costoso e alla fine l’ho fatto». Così la dottoressa che aveva in cura Sinisa Mihajlovic lo ricorda dopo la sua recente scomparsa. Le sue frasi sono rimaste nel cuore anche del medico Francesca Bonifazi del Sant’Orsola di Bologna.

Sinisa Mihajlovic, cosa ha detto la sua dottoressa

«Non ha mai avuto paura di soffrire e ha affrontato la malattia con coraggio. Ha sofferto molto, ma ha saputo accettare la fragilità che la malattia gli ha imposto» spiega ancora la dottoressa. «Sinisa è stato un uomo che aveva una grande voglia di vivere e amava la vita più di qualunque altra cosa. Poi è stato circondato dall’affetto dei suoi: sua moglie gli è stata vicina dal primo all’ultimo momento, sempre. Arianna è stata la donna che gli ha dato coraggio e che ha gestito la famiglia in una fase molto difficile» risponde al Corriere, che le chiede un ricordo di questo paziente.

«Si è fatto amare da tutti pur essendo un personaggio con una personalità decisa, a volte brusca. Tuttavia, non ha mai litigato con nessuno e si è fatto voler bene da tutti. Qua tutti ne parlano in modo affettuoso. C’è molto calore umano, ci ha lasciato una persona capace di grande empatia» ricorda.

Una testimonianza importante

«Dobbiamo dire che il trapianto di midollo osseo è la terapia più efficace per eradicare la leucemia mieloide acuta. In questo momento garantisce una minor possibilità di recidiva: purtroppo in questo caso la malattia è tornata, è stata molto aggressiva ed è stata refrattaria alle cure. Tuttavia, Sinisa si è rialzato anche di fronte alla recidiva: non più di una settimana fa camminava e faceva tanti chilometri a piedi» continua la dottoressa.

Il ritratto che ne esce è di uno sportivo che non si è mai arreso alla malattia e che ha sempre preso in considerazione il parere dei medici che lo avevano in cura.