Single ma non troppo stasera su Rai1: trama, cast e curiosità sul film

Risate e romanticismo nella prima serata di Rai1. Stasera 19 gennaio, alle 21,20 in prima visione, arriva Single ma non troppo (in originale How to be Single), film del 2016 di Christian Ditter. Nel cast figurano Dakota Johnson (50 sfumature di grigio) e Rebel Wilson (Pitch Perfect). La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Single ma non troppo, trama e cast del film stasera 19 gennaio 2022 su Rai1

La trama del film Single ma non troppo comincia con Alice (Dakota Johnson) che decide di prendersi una pausa dal suo fidanzato Josh (Nicholas Braun). I due stanno insieme dai tempi del college e la passione sembra essere svanita. La donna si trasferisce così a New York per lavorare come assistente legale e, in cerca di una sistemazione, va a vivere con la sorella Meg (Leslie Mann). Durante il suo soggiorno nella Grande Mela, Alice stringe amicizia con Robin, collega che la spinge a lasciarsi andare un po’ di più.

Durante una serata, così Alice incontra Tom (Anders Holm), giovane e affascinante barista e, convinta da Robin lascia la festa con il ragazzo. I due però finiscono per trascorrere la notte parlando delle loro vite e delle loro relazioni, diventando amici. Lo sfogo aiuta Alice a capire che Josh è l’uomo della sua vita ma, quando torna da lui, scopre che il ragazzo ha ormai avviato un’altra relazione con una ragazza di nome Michelle (Sarah Ramos). La protagonista rischia di perdere anche Tom, che nel frattempo si invaghisce di Lucy (Alison Brie), una cliente del suo locale con l’unico obiettivo di trovare l’uomo della sua vita.

Single ma non troppo, qualche curiosità sul film stasera 19 gennaio 2022 su Rai1

Il film in onda stasera prende ispirazione dall’omonimo romanzo (in lingua originale) di Liz Tuccillo, ma se ne discosta in diversi punti. La storia del libro infatti si concentra sulla 38enne Julie Jenson, editrice che viaggia in diversi luoghi del mondo per vedere come ogni cultura affronta la vita dei single, mentre il film si svolge interamente a New York. Per il ruolo da protagonista, la prima scelta era caduta su Lily Collins (Emily in Paris), ma l’attrice ha rifiutato lasciando spazio così alla collega Johnson. L’ex stella di 50 sfumature di grigio ha però dovuto occultare tutti i suoi tatuaggi, su richiesta della produzione, per l’intera durata del film.

Co-protagonista di Single ma non troppo è Rebel Wilson, star della comicità americana. Per prendere parte alle riprese la donna ha deciso di perdere peso, presentandosi alle telecamere con un aspetto radicalmente differente. Sui social Wilson ha documentato l’intero processo che le ha consentito di perdere ben 35 chili. In un’intervista alla Bbc ha poi dichiarato di essere andata contro il suo stesso entourage, restio al cambiamento. «Ho ricevuto un secco “no” dalla mia squadra, qui a Hollywood», ha detto l’attrice. «Per loro guadagnavo soldi come “divertente ragazza grassa”. Mi hanno pagato moltissimo solo per apparire sovrappeso». Wilson ha pero precisato che la decisione è dipesa dalla tutela della sua salute, non da un cambio di aspetto fisico: «Sono sempre stata sicura di me, ma alcune abitudini alimentari erano nocive. Per questo ho detto basta».