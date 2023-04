Singapore, uomo giustiziato per il traffico di un chilo di cannabis

Nonostante i numerosi appelli giunti da tutto il mondo per rivedere la decisione e abolire la pena capitale nella città Stato, Tangaraju Suppiah, 46 anni, è stato giustiziato oggi nella prigione di Changi, come reso note dalle autorità locali, secondo quanto affermato da un portavoce dell’amministrazione penitenziaria. Si tratta della prima esecuzione nel paese quest’anno. Singapore, solo lo scorso anno, ha giustiziato 11 persone , tutte per reati legati agli stupefacenti.

Caso Suppiah: l’uomo è stato giustiziato a Singapore per un chilo di cannabis

Come riportato dal Time, la famiglia di Tangaraju ha ricevuto solo una settimana di preavviso prima della sua esecuzione. Secondo i sostenitori, ci sarebbero almeno altri 50 detenuti in attesa del proprio turno verso la morte. Tangaraju Suppiah si trovava nel braccio della morte dal 2018, ed è stato impiccato all’alba nella prigione Changi. Su di lui pendeva una condanna per favoreggiamento del contrabbando di 1,02 chilogrammi (2,2 libbre) di cannabis nel 2013. L’esecuzione ha scatenato diverse reazioni in tutto il mondo. Solo tre giorni fa, la sorella di Tangaraju, Leelavathy, aveva detto ai giornalisti: «Ci sono molti modi per ottenere giustizia. Basta non prendere la vita di qualcuno».

Singapore è uno dei soli 35 paesi che mantengono la pena di morte per reati di droga, secondo un rapporto di Harm Reduction International, e uno dei soli otto al mondo a emettere con continuità una tale sentenza. Il Ministero degli affari interni di Singapore, che non ha risposto a domande specifiche del TIME ma ha fornito documenti e collegamenti a dichiarazioni passate, ha definito la pena capitale «una componente essenziale» del suo sistema giudiziario che è stato «efficace nel mantenere Singapore sicura e protetta».

