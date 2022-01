Dinosauri a grandezza naturale costruiti da Lego. Fino a maggio, i parchi naturali della Mandai Wildlife Reserve di Singapore ospiteranno Brickosaurs World, esposizione di dinosauri a grandezza naturale realizzati con i mattoncini danesi. L’evento, una prima mondiale assoluta, offre 60 esemplari di altrettante specie differenti, oltre a giochi e tornei di caccia al tesoro. Ce n’è per tutti i gusti, dai possenti erbivori ai temibili carnivori.

I dinosauri sono realizzati con oltre 1,5 milioni di mattoncini Lego

L’esposizione Brickosaurs World, ideata da Lego Company, ricostruisce i celebri velociraptor (all’ingresso della mostra) e T-Rex oltre a vari erbivori come lo stegosauro a grandezza naturale. Passeggiando per i sentieri dei parchi di Singapore Zoo e River Wonders ci si potrà confrontare con i giganti del passato. Impossibile non sentirsi minuscoli di fronte alla grandezza degli animali che dominarono il mondo fino a 65 milioni di anni fa. Per realizzarli, un team di operatori ha lavorato per poco più di 8500 giorni, utilizzando oltre 1,5 milioni di mattoncini Lego.

Love massive builds? 🦖🦕 Meet the larger-than-life prehistoric builds from Brickosaurs World! Special thanks to @MandaiWildlife! pic.twitter.com/dQJwFKSfwP — LEGO (@LEGO_Group) January 17, 2022

«Come specie, i dinosauri sono maestosi e possiedono un fascino sempreverde per bambini e adulti», ha affermato Irene Lin, Chief Marketing Officer del Mandai Wildlife Group. «Questo impatto consente di coinvolgere la comunità sulle estinzioni di massa, facendola riflettere sul futuro del nostro pianeta». In totale, hanno “preso vita” sessanta dinosauri tra la vegetazione e all’interno di un percorso interattivo. I più possenti sono il T-Rex e il triceratopo, che rispettivamente pesano 1964 e 1460 chili.

La visita interattiva offre anche laboratori per analizzare i fossili

Il biglietto d’ingresso, al costo di 44 euro per gli adulti e 31 euro per i bambini sotto i 12 anni, non consente tuttavia solo di ammirare i ‘Legosauri’. Durante la visita infatti ci si imbatte in enigmi da risolvere o in laboratori dove analizzare i fossili e associarli a una specie in particolare. Non manca le possibilità di creare personali maschere a tema, anche se grande attenzione è rivolta alla salvaguardia ambientale. È possibile, grazie all’aiuto di esperti, scoprire come tutelare le specie viventi a rischio estinzione o creare oggetti con materiali riciclati.

Spazio anche ai souvenir. Presso i parchi è stato infatti allestito un negozio dove ogni visitatore può riscattare, con il biglietto d’ingresso, un esclusivo gadget griffato Lego. Disponibili anche magliette, zainetti, borse e ogni tipo di accessorio. «Dio crea l’uomo, l’uomo distrugge Dio, l’uomo crea i dinosauri», diceva uno dei protagonisti del cult Jurassic Park. Una citazione che fa al caso di Singapore.

