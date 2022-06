Singapore, emergenza dengue per colpa del cambiamento climatico

A Singapore scatta l’emergenza dengue. Sono stati ormai superati gli 11 mila casi, più del doppio rispetto al totale del 2021, e ben prima dell’inizio della stagione critica. La spiegazione starebbe nel cambiamento climatico. L’innalzamento delle temperature ha infatti creato un habitat fiorente per la diffusione delle zanzare Aedes, principali portatrici del virus, che a Singapore è endemico ormai da decenni. I numeri non preoccupano la gestione ospedaliera, ma se non si pone un freno alla crisi globale è probabile che diverse nazioni in futuro debbano prepararsi ad affrontare la malattia.

Dengue, la situazione a Singapore e la diffusione in oltre 100 Paesi

La dengue è una malattia virale che si trasmette tramite le zanzare Aedes o tigre, particolarmente diffuse nelle aree subtropicali. I principali sintomi sono febbre, mal di testa e dolori muscolari, ma in rari casi può causare guai respiratori e anche la morte. «I casi stanno aumentando sensibilmente», ha detto alla Cnn Desmond Tan, ministro degli Affari Interni di Singapore. «È una fase di emergenza che dobbiamo affrontare con cautela». Secondo i dati del 28 maggio, la città-stato asiatica ha registrato 11670 casi, per il 10 per cento dei quali è stato necessario un ricovero ospedaliero. L’epidemia è dunque ancora gestibile, ma con l’alta stagione alle porte è probabile che la situazione degeneri. Gli esperti ritengono che si possa infrangere il record di 35 mila contagi del 2020, ad oggi la peggior epidemia di dengue nel Paese.

«Ogni volta che l’aria diventa più calda, si registrano più ingressi di pazienti con dengue», ha detto alla Cnn il medico Clarence Yeo Sze Kin. «Si tratta di una malattia stagionale che dipende molto dal clima». Proprio il continuo innalzamento delle temperature sarebbe principale fattore dello sviluppo del virus. Secondo gli esperti le condizioni meteorologiche estreme stanno creando le condizioni perfette per la riproduzione delle zanzare, portatrici della malattia. Singapore si sta riscaldando due volte più velocemente rispetto al resto del mondo. Di recente le temperature massime hanno toccato 36,7 gradi, record storico del Paese, ma potrebbero raggiungere i 37 entro la fine del secolo. «Rispetto a 50 anni fa registriamo 12 giorni e altrettante notti molto più calde», ha proseguito Koh Tieh Yong, meteorologo dell’università di Singapore. «Data la tendenza in rialzo, molto presto non saremo più in grado di contrastare la dengue».

Lo Stato ha avviato da tempo programmi sperimentali per combattere il virus

Come riporta la Cnn, il governo di Singapore è al lavoro da anni per trovare un metodo efficace per contrastare la dengue. Lo Stato ha infatti avviato programmi di nebulizzazione dell’isola da decine di milioni di dollari e ha persino fatto ricorso a zanzare allevate in laboratorio. Tuttavia, le Aedes continuano a crescere di numero. «Il clima caldo, umido e piovoso non fa altro che peggiorare la situazione», ha confermato la National Environment Agency del Paese. Per questo si presume che i casi aumentino nei prossimi mesi. «Esortiamo la popolazione a controllare accuratamente le case per evitare ristagni d’acqua almeno una volta a settimana», ha concluso l’agenzia.

La dengue sta colpendo anche all’estero. Nel 2019, il mondo ha registrato 5,2 milioni di contagi con migliaia di vittime soprattutto in Asia. Fortemente colpite le Filippine e il Bangladesh, dove gli ospedali sono sotto pressione. «Il virus è endemico in 50 Stati», ha detto l’Oms in un rapporto dello scorso gennaio. «I casi sono però aumentati di 30 volte negli ultimi 50 anni». E hanno anche raggiunto nuovi lidi: l’Afghanistan ha infatti registrato il primo contagio della storia.