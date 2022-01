Sinead O’Connor, morto il figlio di 17 anni

«Il mio bellissimo figlio, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, vera luce della mia vita, ha deciso di porre fine alla sua lotta terrena e adesso è con Dio». Così Sinead O’Connor ha reso noto su Twitter di aver perso il figlio, 17 anni, misteriosamente scomparso nel nulla due giorni fa da Tallaght, città situata nella parte orientale dell’Irlanda. Come si capisce dalle sue parole Shane si è tolto la vita. «Possa riposare in pace e nessuno seguire il suo esempio. Il mio bambino. Ti amo così tanto. Riposa in pace, ti prego».

My beautiful son, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, the very light of my life, decided to end his earthly struggle today and is now with God. May he rest in peace and may no one follow his example. My baby. I love you so much. Please be at peace: — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 8, 2022

Sinead O’Connor, l’appello per il figlio che era scomparso

«Questa è per il mio Shane. Luce della mia vita. Lampada della mia anima. Il mio bambino dagli occhi blu. Saremo sempre insieme. Non c’è confine che possa dividerci», ha poi scritto la 55enne Sinead O’Connor, pubblicando Ride Natty Ride di Bob Marley. La cantante aveva lanciato un appello al figlio nei giorni scorsi, dopo che il giovane aveva fatto perdere le sue tracce: «Shane, la tua vita è preziosa. Dio non ha cesellato quel sorriso sul tuo viso per niente. Il mio mondo crollerebbe senza di te. Sei il mio cuore. Per favore non farlo smettere di battere. Per favore non ti fare del male. Vai dai Gardai (gli agenti del corpo di polizia della Repubblica d’Irlanda, ndr) e fatti portare in ospedale».

pic.twitter.com/zBgw7KvZGC — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 8, 2022

Sinead O’Connor, Shane era nato dalla relazione con il collega Donal Lunny

Insomma, conoscendo il figlio Sinead O’Connor temeva il peggio. E così è stato. Il corpo senza vita del giovane è stato rinvenuto nel municipio di Bray, una città nel nord della contea di Wicklow, a circa 25 chilometri dal luogo della scomparsa. Shane era nato dalla relazione tra la madre e il cantante folk irlandese Donal Lunny, che si erano separati poco dopo. Sinead O’Connor, famosa non solo per la musica ma anche per aver strappato in diretta tv nel 1992 una foto di Giovanni Paolo II, è stata sposata quattro volte ed ha altri tre figli. Artista di grande successo a cavallo tra Anni 80 e 90, ha vissuto in seguito diverse profonde crisi personali. Nel 2018 ha reso noto di essersi convertita all’Islam e di aver adottato il nome di Shuhada’ Davitt. Nel 2021, poi, ha annunciato l’addio definitivo alle scene.