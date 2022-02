Sindrome di Asperger, da Anthony Hopkins a Greta Thunberg, i vip che ne sono affetti.

Il 18 febbraio ricorre la Giornata mondiale della Sindrome di Asperger, dedicata alla sensibilizzazione sul tema e alla valorizzazione dei soggetti che convivono con questo disturbo pervasivo dello sviluppo, annoverato tra i disturbi dello spettro autistico: la sindrome prende il nome dal pediatra austriaco Hans Asperger e la data della commemorazione cade nel suo giorno di nascita. Gli individui portatori della sindrome di Asperger presentano una persistente compromissione delle interazioni sociali, schemi di comportamento ripetitivi e stereotipati, ma nessun problema nello sviluppo del linguaggio o nello sviluppo cognitivo.

Le figure storiche probabilmente Asperger

Goffi, incapaci di relazionarsi con gli altri, solitari, assorbiti completamente dal loro lavoro, praticamente ossessionati: sono molte le grandi figure del passato che presentavano comportamenti riconducibili alla Sindrome di Asperger. Michelangelo Buonarroti era intrattabile e, quando gli veniva commissionato un lavoro, si dedicava ad esso con una devozione quasi fanatica. È anche grazie a questo che è nato (per fortuna) il Giudizio universale della Cappella Sistina. Probabile Asperger, esattamente come Wolfgang Amadeus Mozart, precocissimo genio musicale ma con un carattere ai limiti del compulsivo, sempre a disagio in mezzo ad altre persone. Lo stesso vale per Isaac Newton: il padre della fisica era lunatico e pressoché incapace di parlare con scioltezza.

C’è chi ritiene che la sindrome di Asperger abbia messo lo zampino anche nella teoria della relatività di Albert Einstein. E probabilmente era Asperger anche Alan Turing, crittografo e matematico decisivo nella decifrazione dei codici impiegati dai nazisti durante i bombardamenti di Londra. Altri potenziali Asperger sono poi stati Alfred Hitchcock e Steve Jobs.

Le celebrità che hanno ricevuto la diagnosi di Asperger

Per quanto riguarda i viventi (e diagnosticati), Anthony Hopkins ha saputo di essere Asperger in età avanzata: l’attore ha dichiarato di non esserne affatto sorpreso, vista la sua attitudine maniacale per il lavoro. Tra i suoi colleghi ci sono almeno altri due Asperger: Dan Akroyd, che l’ha saputo dopo essersi rivolto a uno psichiatra per i suoi atteggiamenti ossessivi-compulsivi, e Daryl Hannah. Il regista Tim Burton ha immortalato il suo lato Asperger in diversi personaggi dei suoi film, su tutti Edward mani di forbice. Per quanto riguarda il mondo della musica, sono stati diagnosticati Asperger Courtney Love, vedova di Kurt Cobain, e David Byrne, fondatore dei Talking Heads. La scrittrice italiana Susanna Tamaro ha rivelato di essere Asperger nel suo ultimo libro, definendo la sindrome una «invisibile sedia a rotelle».

E poi c’è la paladina dell’ambiente Greta Thunberg, che su Twitter si presenta come “attivista ambientale con l’Asperger”: spesso la sua condizione viene usata come fonte di discredito dai suoi detrattori.