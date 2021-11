Sindrome di Chuck Cunningham, cos’è e quali personaggi delle serie ha colpito

L’11 novembre è morto a 70 anni l’attore Gavan O’Herlihy che aveva interpretato Chuck Cunningham di Happy Days. Un personaggio che forse la maggior parte del pubblico non ricorda. Chuck era il fratello maggiore di Richie (Ron Howard) e Joanie (Erin Moran) che scomparve dal cast dopo la prima serie, forse a causa delle crescente popolarità di Fonzie (Henry Winkler). Gli sceneggiatori lo eliminarono senza una spiegazione. Questo ha dato origine a quella che nel mondo della serialità viene chiamata proprio la Sindrome di Chuck Cunningham. La sindrome ha colpito soprattutto le sit-com visto che la lunghezza della programmazione consentiva al pubblico di dimenticare alcuni personaggi non particolarmente amati.

Sindrome di Chuck Cunningham: i personaggi svaniti nel nulla e senza spiegazione

Sono tanti gli esempi di personaggi scomparsi nel nulla dai cast. In Italia per esempio è accaduto a Un Posto al Sole. Nel 2010 dal cast uscì il personaggio di Alfredo Benvenuto – amico di infanzia di Renato e Raffaele – interpretato da Mario Porfito.

Il cugino Oliver scompare dal cast della Famiglia Brady

Ne La famiglia Brady, per qualche tempo fece la sua comparsa il cugino Oliver, interpretato da Robbie Rist. L’arrivo di un nuovo bambino nella quinta stagione era dovuto al fatto che i piccoli di casa Brady stavano crescendo e dunque per salvare il telefilm occorrevano nuovi volti. Così non fu. La serie venne cancellata ma il cugino Oliver a sua volta ha inaugurato la strategia di «add-a-kid», cioè aggiungere un bambino o un personaggio giovane a un cast per dare nuova linfa a una serie. In Spazio 1999 Victor Bergman, Paul Morrow e David Kano scompaiono senza ragione nella seconda stagione e da lì in poi non vengono mai menzionati.

Supercar, addio a April Curtis

In Supercar scompare April Curtis (Rebecca Holden), il nuovo tecnico informatico di Kitt. All’inizio della terza stagione venne rimossa senza alcuna spiegazione e tornò Bonnie Barstow (Patricia McPherson). Anche April non sarà mai più menzionata. In questo caso sembra che la star David Hasselhoff avesse fatto pressioni sui produttori affinché riassumessero McPherson al posto di Holden.

Cassie Phillips scompare da Matlock

Nella serie giudiziaria Matlock alla fine della prima stagione entrò in scena una giovane studentessa di legge, Cassie Phillips (Kari Lizer) che rimase come semplice archivista fino alla fine della seconda stagione. Poi nulla: eliminata dalle scene senza spiegazioni.

Meghan Markle, il mistero di Amy Jessup in Fringe

La sindrome di Chuck Cunningham ha colpito anche Meghan Markle, star di Suits e duchessa di Sussex. Nel lontano 2009 è apparsa in due episodi di Fringe: doveva entrare a far parte del cast principale, invece il suo personaggio, l’agente Amy Jessup, è stato fatto scomparire senza un perché. Eppure Amy aveva suscitato un certo interesse sia perché aveva il codice di sicurezza per vedere i casi riservati della divisione Fringe, sia perché riuscì a collegare tali casi a citazioni bibliche, come avevano fatto in passato altri ma mai con così tanta precisione. Inoltre era chiaro che si fosse sviluppato un certo feeling con il protagonista maschile Peter Bishop.

Che fine ha fatto Judy Winslow in Otto sotto un tetto?

In Otto sotto un tetto, Judy, la più piccola dei tre fratelli Winslow, è un personaggio marginale presente nelle prime quattro stagioni. Scompare nella quinta senza spiegazione, e la sua famiglia si comporta come se non fosse mai esistita.

Bones, Daniel Goodman parte per un anno sabbatico senza tornare

Scompare senza spiegazioni anche Daniel Goodman in Bones. Goodman, presente nella prima stagione, era il direttore del Jeffersonian Institute dove lavora il team di ricercatori forensi che collabora ai casi del Fbi, e che era in rivalità con il dottor Jack Hodgins. All’inizio della seconda stagione viene detto che è partito per un anno sabbatico, in previsione di un suo possibile ritorno, ma poi viene sostituito definitivamente da un nuovo direttore, Camile Saroyan, che rimarrà fino alla fine della serie.

La sindrome di Chuck Cunningham nelle serie manga e anime

La sindrome di Chuck Cunningham si è diffusa anche nelle serie anime e manga. In Dragon Ball Lunch, ricorrente nella prima stagione, è via via meno presente nella seconda. Poi tranne una comparsata nell’ONA del 2008, Dragon Ball: Ossu! Kaette kita Son Goku to nakama-tachi!! e nel suo adattamento manga, scomparire definitivamente. Da Ufo Robot Goldrake scompare invece Banta Arano a cui erano affidate le scene comiche.